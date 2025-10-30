- 30.10.2025, 09:30:37
Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf findet am Mittwoch, dem 5. November 2025, um 16.00 Uhr im großen Saal der Volkshochschule 21., Angerer Straße 14, statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/floridsdorf/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 21. Bezirk, Tel. 01/4000-21110 bzw. E-Mail post@bv21.wien.gv.at.
