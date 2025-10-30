  • 30.10.2025, 09:30:36
  • /
  • OTS0039

Sanierung der historischen Springbrunnen im Wiener Rathauspark ist abgeschlossen

Wiener Brunnen müssen ab Ende Oktober wegen Frostschutz in die Winterpause

Wien (OTS) - 

Die beiden historischen Springbrunnen im Wiener Rathauspark sind fertig saniert. Nach der Fertigstellung des Nordbrunnens im Frühjahr 2025 konnte nun auch die Sanierung des Südbrunnens, in Richtung Parlament gelegen, abgeschlossen werden. Damit sind beide Teile des denkmalgeschützten Ensembles wiederhergestellt und technisch für die Zukunft gesichert.

„Die 55 Monumental- und Denkmalbrunnen der Stadt Wien zeugen nicht nur vom stolzen historischen Erbe unserer Stadt, sondern sind an heißen Tagen auch eine kühle Oase für die Wienerinnen und Wiener“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wien ist es ein wichtiges Anliegen, die historischen Denkmäler zu pflegen und gleichzeitig die technischen Möglichkeiten der Gegenwart zu nutzen, um sie für die Zukunft zu erhalten.“

Paul Hellmeier, Wiener-Wasser-Chef, erklärt: „Die Sanierung umfasste die detailgetreue Wiederherstellung der Brunnenbecken sowie die Erneuerung der Brunnenstuben und der technischen Einrichtungen.“ Auch die Fontänen wurden nach der historischen Vorlage rekonstruiert. Sie steigen mehrere Meter in die Höhe und werden nachts beleuchtet.

Die beiden Rathausbrunnen wurden 1872/1873 errichtet, als Stadtgärtner Rudolph Siebeck den rund 40.000 m² großen Rathauspark gestaltete. In den identen Becken erhebt sich jeweils eine Felseninsel, aus der die Wasserfontäne aufsteigt.

55 Denkmalbrunnen und 1.600 Trinkbrunnen gehen in die Winterpause

Ab Ende Oktober werden alle 55 Wiener Monumental- und Denkmalbrunnen sowie die 1.600 Trinkbrunnen außer Betrieb genommen und in die Winterpause geschickt. Damit werden sie vor Frost geschützt und bleiben langfristig erhalten. Am Stadtrand werden die Trinkbrunnen zuerst abgedreht, da dort die Temperaturen schneller die Nullgradgrenze erreichen. Die Trinkbrunnen im 1. Bezirk sind die letzten, die abgedreht werden. Ab Frühjahr 2026 werden sie wieder aktiviert. Pünktlich zu den großen Feierlichkeiten rund um den Eurovision Song Contest erstrahlen dann auch die beiden Rathausparkbrunnen zum ersten Mal seit 2023 wieder in vollem Glanz!

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Ing.in Astrid Rompolt, MA
Stadt Wien - Wiener Wasser
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 599 59 31071
E-Mail: astrid.rompolt@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright