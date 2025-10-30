HAK Bruck/Leitha holt mit MINT-Box den ersten Platz beim Entrepreneurship Award in Albanien – Bundesminister gratuliert herzlich!

Wien (OTS) -

Großer Erfolg für die österreichische Berufsbildung: Das Team „Curiosity Crates“ der Handelsakademie Bruck an der Leitha sicherte sich beim European Entrepreneurship Award 2025 in Albanien den 1. Platz in der Kategorie „We grow together“ sowie den Audience Award. Insgesamt nahmen 36 Teams aus mehr als 20 Ländern an der Europameisterschaft im Businessplanwettbewerb teil.

Bundesminister Christoph Wiederkehr gratuliert herzlich den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften sowie der Schulleitung zu dieser außergewöhnlichen Leistung:

„Dieser Erfolg zeigt eindrucksvoll, wie innovativ und praxisnah Österreichs Berufsbildung ist. Unsere Handelsakademien zählen europaweit zu den besten – sie fördern Unternehmergeist, Kreativität und Zukunftskompetenzen. Mein Dank gilt den engagierten Lehrkräften und Schulleitungen, die diesen Erfolg möglich machen.“

Das Siegerteam überzeugte mit seiner Geschäftsidee „Curiosity Crates“ – einer kreativen Forscherbox für Kinder, die spielerisch Interesse an MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) wecken soll. Die Box soll künftig im Volksschulunterricht eingesetzt werden, um frühe Begeisterung für Experimente und forschendes Lernen zu fördern.

Der Erfolg in Albanien baut auf dem Sieg im Bundesfinale des österreichischen Businessplanwettbewerbs auf, bei dem das Team bereits den 1. Platz in der Kategorie „We grow together“ erreicht hatte. Begleitet wurde das Projekt von Direktorin Mag. Birgit Raab-Pfisterer.

Bundesminister Wiederkehr weiter:

„Entrepreneurship Education ist eine zentrale Säule der kaufmännischen Schulen in Österreich. Sie stärkt Eigeninitiative, Kreativität und wirtschaftliches Denken – Kompetenzen, die junge Menschen für ihre Zukunft brauchen. Dieses Erfolgsmodell wird derzeit schrittweise in alle Schulformen und -stufen ausgeweitet.“

Der European Entrepreneurship Award ist Teil des internationalen Youth Start European Entrepreneurship Networks und wird jährlich ausgetragen. Neben den Wettbewerben bietet die Veranstaltung Workshops, Austauschformate und gemeinsame Aktivitäten, die junge Menschen aus ganz Europa miteinander vernetzen.

Der aktuelle Erfolg der Handelsakademie Bruck an der Leitha zeigt einmal mehr: Österreichs Berufsbildung verbindet Qualität, Innovation und Praxis – und macht Jugendliche fit für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft