Gemeinsam durch den Koralmtunnel - als „Ziemlich beste Freinde“

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Die Koralmbahn rückt ab 14. Dezember 2025 Kärnten und die Steiermark noch enger zusammen und lässt so einen spannenden gemeinsamen Erlebnisraum für Gäste und Einheimische entstehen. Um das Freizeitangebot in Österreichs Süden gebündelt zu bewerben, werden gemeinsame Werbemaßnahmen von der Kärnten Werbung und der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH umgesetzt. Eine solche ist das Koralmbahn Witze-Battle mit Titel „Ziemlich beste Freinde“, das auf humorvolle Weise die Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark in den Mittelpunkt stellt und dabei die jeweiligen touristischen Stärken sympathisch präsentiert.

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Die Koralmbahn wird neue Impulse für den Tourismus setzen. Für unsere Gäste aus wichtigen Zielmärkten, zuallererst natürlich aus der Steiermark, wird die Anreise zum Urlaub in Kärnten schneller und komfortabler. Die kurze Anreise wird Kärnten für Reisende aus Graz und dem Grazer Umland auch für Tagesausflüge attraktiv machen. Gerade für die Belebung der Nebensaisonen sehen wir hier großes Potenzial, um eine Grundfrequenz an Besuchern zu schaffen. Für Nächtigungsgäste haben wir gemeinsam mit den Steirern grenzüberschreitende Angebote entwickelt. Die gemeinsamen Marketingmaßnahmen mit der Steiermark sind bereits im März auf der ITB in Berlin gestartet. Jetzt freuen wir uns auf eine humorvolle Fortsetzung mit dem Witze-Battle.“

Michael Feiertag, Geschäftsführer der STG/Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH: „Für die Steiermark steigt damit die Erreichbarkeit aus wichtigen Märkten wie Norditalien und Deutschland. Gemeinsam mit der ÖBB setzen wir im November und Dezember eine Kampagne in Ostösterreich und Kärnten um, außerdem sind in Klagenfurt zwei herz-gebrandete Busse der Region Graz unterwegs. Im ersten Quartal 2026 folgt in Deutschland die Bewerbung der neuen Direktverbindung München–Graz. Zudem läuft die Kommunikation zur Koralmbahn und zum gemeinsamen Erlebnisraum kontinuierlich in Österreich, Deutschland und Italien. Bei der ITB 2026 in Berlin treten wir erneut gemeinsam auf.“

Werbung mit Augenzwinkern für erweiterten Erlebnisraum

Dass sich Kärnten und die Steiermark seit jeher gegenseitig mit den berühmten Steirer- bzw Kärntnerwitzen necken, ist hinlänglich bekannt. Als „ziemlich beste Freinde“ fordern sich daher die beiden Bundesländer zu einem Witze-Wettbewerb auf, der - mit einem Augenzwinkern - noch mehr Aufmerksamkeit auf die Erlebnisvielfalt der beiden Länder lenken soll.

Authentische Protagnonistinnen des Humors: Ina Jovanovic und Billie Steirisch,

Die Radiosender Antenne Kärnten und Antenne Steiermark ebenso wie die ÖBB fungieren bei der neuen Kampagne als Kooperationspartner. Über die Antenne-App oder eine eigene WhatsApp können Hörer:innen Witze über das jeweils andere Bundesland einreichen und sich gegenseitig herausfordern. Als Protagonistinnen der Kampagne treten die beiden Comedians und Content Creatorinnen Ina Jovanovic und Billie Steirisch auf, die für die charmante Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark stehen. Ina und Billie sind auch die Jurorinnen für die Wahl der besten Kärnten- bzw Steiermark-Witze. Den Gewinner:innen winken Urlaube – natürlich im jeweils anderen Bundesland.

Der Kampagnenstart erfolgt am 18.11.2025, sowohl über die Radiosender als auch online und mit starker Präsenz auf Social Media. Umgesetzt wird zudem eine eigene Landingpage, auf der die eingereichten Witze nachzulesen bzw nachzuhören sind und die auf Urlaubsangebote auf den Webseiten der Kärnten Werbung und der Steiermark Tourismus verlinkt. Außerdem für die Aktion geworben wird auf den Out of Home-Flächen der ÖBB.