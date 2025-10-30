  • 30.10.2025, 09:21:05
FW-Fischer: Industrie fordert Kurswechsel – Bundesregierung bleibt weiter stumm!

Die Industriellenvereinigung (IV) warnt vor Stagflation und fordert endlich einen wirtschaftspolitischen Neustart für Österreich!

Wien/Bregenz (OTS) - 

Erneut schlägt die Industriellenvereinigung Alarm: In ihrer aktuellen Konjunkturumfrage warnt sie vor einer sich abzeichnenden Stagflation – die Wirtschaft stagniert, Preise steigen, Investitionen bleiben aus. Das bedeutet Stillstand bei gleichzeitigem Kaufkraftverlust. Während der Staat weiter wächst, schrumpft die heimische Industrie.

Die IV fordert daher einen disruptiven wirtschaftspolitischen Kurswechsel: weniger Bürokratie, niedrigere Arbeitskosten und endlich Reformbereitschaft statt Ankündigungspolitik.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) unterstützt diese klare Linie. Wenn die Bundesregierung nicht rasch handelt, droht dem Produktionsstandort Österreich ein dauerhafter Schaden. Statt mutiger Impulse liefert die Regierung leere Dialoge und lähmt damit das Vertrauen der Unternehmer. Während andere Staaten ihre Industrie entlasten und stärken, bleibt Österreich im Stillstand gefangen – mit Spitzenwerten bei Bürokratie und Arbeitskosten.

KommR Ing. Eduard Fischer, Vizepräsident der WK-Vorarlberg und Landesobmann FW-Vbg. dazu: „Wir stehen voll hinter der Forderung der Industriellenvereinigung nach einem wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Österreich braucht jetzt Taten statt Worte! Entscheidend sind eine deutliche Senkung der Lohn- und Produktionskosten, ein konsequenter Bürokratieabbau – Genehmigungen, Meldepflichten und Regulierungen müssen mindestens halbiert werden – sowie gezielte Investitions- und Forschungsanreize. Nur wenn der Standort wieder wettbewerbsfähig wird, können wir Arbeitsplätze sichern, neue schaffen und unseren Wohlstand langfristig erhalten.“

