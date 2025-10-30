Stellantis meldet Anstieg der Auslieferungen und Nettoerlöse im 3. Quartal 2025 um 13% gegenüber Vorjahr

Wien (OTS) -

Nettoerlöse von 37,2 Milliarden Euro, ein Anstieg um 13% gegenüber dem 3. Quartal 2024, hauptsächlich getragen durch Wachstum in Nordamerika und Europa sowie in der Region Naher Osten & Afrika; Südamerika mit moderatem Rückgang

Konsolidierte Auslieferungen(1) von 1,3 Millionen Einheiten - ein Anstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr (plus 152.000 Einheiten). Von diesem Wachstum entfielen 104.000 Einheiten auf Nordamerika, hauptsächlich aufgrund bereinigter Lagerbestände im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der von der Initiative zur Reduzierung der US-Händlerbestände beeinflusst war.

Die weltweiten Verkäufe stiegen im Jahresvergleich um 4%, getragen durch Wachstum in den Regionen Naher Osten & Afrika, Nordamerika und Enlarged Europe

Gesamtbestände von 1,252 Millionen Einheiten (Unternehmensbestand von 363.000 Einheiten) zum 30. September 2025, +4% im Vergleich zur Jahresmitte - spiegelt diszipliniertes Bestandsmanagement bei der Einführung mehrerer neuer Fahrzeuge wider

Markterholung setzt sich fort, vor allem durch den Launch von sechs der zehn in diesem Jahr geplanten Neueinführungen bis Ende des 3. Quartals, die Rückkehr des Ram 1500 mit 5,7-Liter-HEMI®-V8-Motor und den Hochlauf mehrerer neu eingeführter europäischer Modelle

Am 14. Oktober 2025 gab das Unternehmen ein strategisches US-Investitionsprogramm in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar für die nächsten vier Jahre bekannt; es zielt darauf ab, zukünftiges Wachstum voranzutreiben und die Produktions- und Markenpräsenz von Stellantis in den USA zu stärken

Das Unternehmen bekräftigt seine Finanzprognose für das zweite Halbjahr 2025, die eine Verbesserung der Nettoerlöse, der AOI(2)-Marge(3) und des industriellen Free Cashflows(4) erwartet.

Antonio FILOSA, CEO Stellantis dazu: „Wir setzen weiterhin wichtige strategische Änderungen um, damit wir unseren Kunden eine größere Freiheit bei ihrer Wahl bieten können. Gleichzeitig haben wir im dritten Quartal anhaltend positive Fortschritte und eine solide Leistung im Jahresvergleich verzeichnet, gekennzeichnet durch die Rückkehr des Umsatzwachstums. Dies ist ermutigend und wir bauen weiterhin auf diesen Erfolgen auf. Wir ergreifen auch entschlossene Maßnahmen, um Ressourcen, Programme und Pläne von Stellantis auf ein langfristiges, profitables Wachstum auszurichten, einschließlich unserer kürzlich angekündigten Investition von 13 Milliarden US-Dollar in den USA.“

HINWEIS:

Die gesamte Presseinformation mit allen Zahlen und Tabellen ist anbei als PDF zum Download erhältlich oder auf der Stellantis Medienwebsite: https://www.media.stellantis.com/at-de/corporate-communications/press/stellantis-meldet-anstieg-der-auslieferungen-und-nettoerloese-im-3-quartal-2025-um-13-gegenueber-vorjahr