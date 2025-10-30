  • 30.10.2025, 09:03:03
„HalloWien Taxi“: Sicher und kostenlos zur Feier mit der Wiener Taxi-Innung

Gruselspaß auf den Straßen der Bundeshauptstadt – Wer das Grusel-Taxi sieht, kann sich gratis zur Halloween-Party seiner Wahl fahren lassen.

Das "HalloWien Taxi" ist zu Halloween in Wien unterwegs.
Wien (OTS) - 

Wien, 30.10.25 - Am 31. Oktober wird es in Wien nicht nur schaurig-schön, sondern auch besonders serviceorientiert für alle Halloween-Begeisterten: Die Wiener Taxi-Innung schickt ein festlich dekoriertes „HalloWien Taxi“ auf Tour – von 18:00 bis 24:00 Uhr ist das auffällig gestaltete Fahrzeug in der Stadt unterwegs und sorgt für eine ganz besondere Überraschung.

Wer das „HalloWien Taxi“ entdeckt, darf gratis zusteigen und sich zur Halloween-Feier seiner Wahl chauffieren lassen – ganz ohne Kosten. Die Aktion richtet sich an alle Nachtschwärmer, Partyfreunde und Halloween-Fans, die sicher und stilvoll durch die Nacht kommen wollen.

„Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass dein Wiener Taxi immer für dich da ist – allen voran auch an besonderen Tagen wie Halloween“, erklärt Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Wiener Taxi-Innung. „Wir verbinden Service mit Spaß und setzen ein Zeichen für Verlässlichkeit und lokale Mobilität.“

Das „HalloWien Taxi“ ist nicht zu übersehen: Mit markanten Dekoelementen sorgt es für Aufmerksamkeit und gute Laune – ganz im Sinne des Innungs-Mottos: „Dein Wiener Taxi ist immer für dich da.“

Die Wiener Taxi-Innung lädt alle Wienerinnen und Wiener ein, die Augen offen zu halten – und sich bei Sichtung des „HalloWien Taxis“ eine kostenlose Fahrt zu sichern. Denn auch an Halloween gilt: Sicher unterwegs mit deinem Wiener Taxi.

Auch für jene, die das „HalloWien Taxi“ nicht vor Ort erwischen, ist gesorgt: In Kooperation mit kronehit können Taxirechnungen vom 31.10.25 eingereicht werden – mit etwas Glück können die Teilnehmenden ihr Geld zurückgewinnen. Alle Informationen zum Gewinnspiel gibt es unter Wir zahlen die Halloween - Taxirechnung | kronehit.

