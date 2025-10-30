IFA Bauherrenmodell „Zelkingerstraße 16, Linz“ in nur vier Wochen zu 100% platziert

Linz (OTS) -

IFA Bauherrenmodell N°502 in Linz ist zu 100% platziert

Anleger:innen beteiligten sich innerhalb von nur vier Wochen mit einem Gesamtinvestment von 9,55 Mio. Euro am geförderten Wohnbau in der „Zelkingerstraße 16“

Bereits im Frühjahr 2026 ist Baustart von 21 leistbaren Mietwohnungen

Nur vier Wochen war das 502. IFA Bauherrenmodell geöffnet, dann war es zu 100% platziert. Anleger:innen haben sich mit insgesamt 9,55 Millionen Euro an dem geförderten Wohnbau in der Linzer Zelkingerstraße 16 beteiligt, wo bis Sommer 2027 gesamt 21 Mietwohnungen errichtet werden, jede mit privaten Freiflächen wie Eigengarten und Terrasse oder Loggia. Anleger:innen dieses Investments profitieren langfristig über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage nach leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen. Umfassendes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

„Wir freuen uns, dass auch dieses bereits 502. IFA Bauherrenmodell so stark nachgefragt und innerhalb kurzer Zeit platziert war. Wir gratulieren allen Investor:innen zu einem renditestarken Projekt in Linz, das bereits im Frühjahr 2026 Baustart hat“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Die Beteiligung beim IFA Bauherrenmodell in der Zelkingerstraße 16 erfolgte über eine Miteigentümergemeinschaft (MEG) mit persönlichem Eintrag im Grundbuch. Das Mindestinvestment betrug 16.650 Euro p.a. über drei Jahre bei Kreditzeichnung, die Planrendite liegt bei rund 6,1% p.a.

Investiert wird wie bei jedem IFA Bauherrenmodell langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und die private Altersvorsorge über eine „Immobilien-Pension“.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.