OFAC entfernt Milorad Dodik von der US-Sanktionsliste – ein Schritt hin zu Gerechtigkeit und gegenseitigem Respekt

Wien (OTS) -

Die Regierung der Republika Srpska begrüßt die Entscheidung des Office of Foreign Assets Control (OFAC)* des US-Finanzministeriums, Milorad Dodik von der sogenannten „Specially Designated Nationals and Blocked Persons List“ zu streichen.



Diese Entscheidung stellt eine späte, aber gerechte Anerkennung der Tatsache dar, dass die früheren Sanktionen politisch motiviert waren und keine Grundlage in rechtsstaatlichen oder völkerrechtlichen Prinzipien hatten. Dodik hat sich stets für den Frieden, die Stabilität und den Schutz der verfassungsmäßigen Rechte der Republika Srpska innerhalb von Bosnien und Herzegowina eingesetzt – im Einklang mit dem Dayton-Friedensabkommen.



Die Aufhebung der US-Sanktionen ist ein Zeichen der Vernunft und des Respekts gegenüber der institutionellen Autonomie der Republika Srpska. Sie bestätigt, dass Dialog, gegenseitiges Verständnis und diplomatische Wege die Grundlage für stabile Beziehungen im Westbalkan und darüber hinaus bleiben.



Die Regierung der Republika Srpska dankt allen internationalen Partnern, die in den vergangenen Jahren die Prinzipien der Souveränität, Gleichberechtigung und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten verteidigt haben.



Dodik wird auch weiterhin mit allen relevanten Akteuren in Bosnien und Herzegowina und der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um wirtschaftliche Entwicklung, Frieden und Zusammenarbeit in der Region zu fördern.



* https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20251029