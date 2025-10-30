Suizid bei Männern: Der hohe Preis der Stille

WIEN (OTS) -

Jeden Tag sterben im Schnitt drei Österreicher:innen durch Suizid. Das sind dreimal so viele Menschen als im Straßenverkehr. Über Verkehrssicherheit lernen wir bereits im Kindergarten. Aber über Suizidprävention? Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Die rund 30-minütige Doku von MOMENT.AT gestaltet von Sebastian Panny beschäftigt sich mit der Frage, was die hohe Suizidrate von Männern mit der gesellschaftlichen Erwartung an Männer zu tun hat und was sich ändern muss, damit Männer rechtzeitig Hilfe suchen.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.