- 30.10.2025, 08:00:35
- /
- OTS0013
Suizid bei Männern: Der hohe Preis der Stille
MOMENT.AT-Doku auf OKTO am 5. November 2025 um 20:35 Uhr
Jeden Tag sterben im Schnitt drei Österreicher:innen durch Suizid. Das sind dreimal so viele Menschen als im Straßenverkehr. Über Verkehrssicherheit lernen wir bereits im Kindergarten. Aber über Suizidprävention? Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Die rund 30-minütige Doku von MOMENT.AT gestaltet von Sebastian Panny beschäftigt sich mit der Frage, was die hohe Suizidrate von Männern mit der gesellschaftlichen Erwartung an Männer zu tun hat und was sich ändern muss, damit Männer rechtzeitig Hilfe suchen.
Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.
Rückfragen & Kontakt
OKTO
Florian Müller, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: fm@okto.tv
Website: https://www.okto.tvMomentum Institut
MOMENTUM INSTITUT
Nina Spurny, Pressesprecherin
Telefon: +43 664 10 23 280
E-Mail: presse@momentum-institut.at
Website: https://www.momentum-institut.at/pressebereich/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKT