Wie verändert Künstliche Intelligenz unsere Art zu führen und zusammenzuarbeiten?

Die Chancen und Herausforderungen der Entwicklung Künstlicher Intelligenz

Österreich/Wien (OTS) 

Kaum ein Thema prägt die aktuelle Debatte in Unternehmen so stark wie KI. Zwischen Effizienzversprechen, neuen Lernformen und der Frage nach Vertrauen in datengetriebene Entscheidungen bewegt sich eine tiefgreifende Transformation.

Im Interview sprechen Richard Melbinger, CEO der ARS Seminar- und Kongressveranstaltungs GmbH, und Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, über die Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklung. Sie beleuchten, wie Führung und Weiterbildung im KI-Zeitalter neu gedacht werden müssen – und warum gerade kleine und mittlere Unternehmen jetzt handeln sollten.

Richard Melbinger, CEO der ARS Seminar- und Kongressveranstaltungs GmbH im Interview.

Rückfragen & Kontakt

MedienManager
Otto Koller, MBA
Telefon: +43 664 4601176
E-Mail: otto.koller@medienmanager.at

