  • 30.10.2025, 07:00:34
  • /
  • OTS0005

Immer günstig: Lidl Österreich senkt dauerhaft die Preise für beliebte Freeway-Limonaden

Pressebild Freeway Limonaden (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei, Fotocredit: Lidl Österreich)
Salzburg, Österreich (OTS) - 

Lidl Österreich setzt seine Preisoffensive fort und sorgt für eine deutliche Preisreduktion bei beliebten Erfrischungsgetränken: Ab sofort sind 8 Limonadensorten der Eigenmarke „Freeway“ dauerhaft um über 20 Prozent günstiger.

Die Preissenkungen gelten für alle 2-Liter-Gebinde – von der klassischen Cola bis zu zuckerfreien Limo-Varianten. Mit diesem Schritt bietet Lidl Österreich aktuell die günstigsten Limonaden des Landes an.

Seit Anfang des Jahres hat Lidl Österreich bereits die Preise von mehr als 1.300 Produkten nachhaltig gesenkt! Damit geht die Preisoffensive in die nächste Runde und sichert den heimischen Kund:innen weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wichtig: Die Preissenkungen gehen auch hier nicht auf Kosten der Lieferanten oder der Qualität!
Die Limonaden-Eigenmarken, wie auch die aktuellen Gebindegrößen von „Freeway“, werden unter anderem im hochmodernen Getränkewerk der Schwarz Produktion hergestellt. Diese Synergien und Kostenvorteile aus der eigenen Wertschöpfungskette werden direkt an die Kund:innen in Form niedrigerer Preise weitergegeben.

Diese Limosorten werden günstiger:

  • Freeway 0 % Zucker Orange oder 0 % Zucker Zitrone (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

  • Freeway Zitronen-, oder Orangenlimonade (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

  • Freeway Cola (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

  • Freeway Cola, 0 % Zucker (2 Liter) 0,89 Ꞓ statt (1,15 Ꞓ)

  • Freeway Mixx Max (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

  • Freeway Kräuterlimonade (2 Liter) 0,89 Ꞓ (statt 1,15 Ꞓ)

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.

Rückfragen & Kontakt

Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43 662 44 28 33 -1310
E-Mail: presse@lidl.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LID

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright