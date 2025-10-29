Redesign für die Steiermark: steiermark.com – digital neu definiert

Salzburg (OTS) -

Ein digitales Großprojekt von außergewöhnlicher Dimension: Mit dem Relaunch von steiermark.com hebt valantic Austria gemeinsam mit der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH den digitalen Tourismus auf ein neues Level – datenbasiert, nutzerorientiert und emotional erlebbar.

Die neue Web-Bühne www.steiermark.com definiert den digitalen Tourismus neu und zeigt die Steiermark so lebendig wie nie zuvor. In enger Zusammenarbeit mit der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG) und den 11 steirischen Erlebnisregionen entwickelte valantic Austria eine digitale Plattform, die Technologie, Marke und Emotion zu einer inspirierenden Erlebniswelt verbindet – als Teil einer umfassenden 360° Digitalstrategie.

Nach mehr als eineinhalb Jahren Vorbereitung, Audits und User-Testings entstand eine komplett modernisierte Urlaubsplattform, die Design, Performance und Datenintelligenz vereint. Über 6.500 Seiten, 19 Portale, 550.000 Assets und mehr als 2 Millionen Datenobjekte wurden in ein zukunftsfähiges System integriert – umgesetzt auf Pimcore-Basis und ergänzt durch zielgerichtete SEO-, SEA- und Performance-Marketing-Maßnahmen.

Das Ergebnis: Ein neues, konsistentes Design-System, eine aktualisierte User Experience, ein moderner Frontend-Tech-Stack, die neueste Pimcore-Generation als technologisches Framework und ein verbessertes Buchungserlebnis, das Gäste, Regionen und Betriebe stärker denn je miteinander verbindet. Gleichzeitig verantwortet valantic Austria auch UX Design, Content-Strategie, SEO und Kampagnen-Management – und begleitet die STG über alle digitalen Touchpoints hinweg. Eine 360° Betreuung also, die holistisch auf die Ziele der Steiermark abgestimmt sind.

Das Redesign markiert einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft zwischen valantic Austria und der STG – eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen, Präzision und einer gemeinsamen Vision basiert: die Steiermark digital zukunftssicher zu machen.

„Das neue Web-Framework ist das Ergebnis ganzheitlichen Denkens: von Strategie und Design über Technologie bis hin zu Performance und Sichtbarkeit. Ein 360°-Projekt, das nicht nur heute Maßstäbe setzt, sondern mit datenbasierter Intelligenz und KI-Potenzial die Zukunft des Tourismus gestaltet“, so Patrick Edelmayr, Geschäftsführer von valantic Austria.

