Lercher: „Das steirische Gesundheitssystem ist ein Intensivpatient!“

Graz (OTS) -

Spätestens nach den tragischen Ereignissen der letzten Wochen kann niemand mehr bestreiten, dass das steirische Gesundheitssystem nicht so funktioniert, wie es sollte. Die Steirerinnen und Steirer bekommen für die hohen Beiträge, die sie leisten, nicht die Versorgung, die ihnen zusteht.

Max Lercher richtet einen Appell an alle Beteiligten, endlich Verantwortung zu übernehmen: „Die Flucht aus der Verantwortung durch diese Landesregierung muss ein Ende haben: Niemand in der Steiermark soll Angst haben, im Notfall nicht rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Eine 24/7 Akutversorgung, egal wo man wohnt, sowie eine Bestandsgarantie für alle Spitalsstandorte müssen die Basis der steirischen Gesundheitsversorgung sein.

Vor exakt einem Jahr hat die FPÖ im Wahlkampf bei der Vorstellung „ihres Gesundheitsprogramms“ versprochen: eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung, den Erhalt aller Standorte und eine flächendeckende notärztliche Versorgung. „Jeder Steirer zählt“ war der Wortlaut von Herrn Kunasek. Mittlerweile ist er nicht nur Landeshauptmann, sondern sogar Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz. Es wäre fahrlässig und zynisch, wenn die Versprechen nun nichts mehr zählen. Anscheinend lautet das Motto inzwischen aber: unzuständig, untätig, unglaubwürdig. Niemand darf aufgrund des Wohnorts das Gefühl haben, abgehängt zu sein – Herr Kunasek, Sie haben den Steirerinnen und Steirern Ihr Wort gegeben. Halten Sie es jetzt!“

Die Lösung liegt am Tisch: Ein Notarztstützpunkt in der Eisenstraße, eine Bestandgarantie für die Krankenhaus-Standorte mit gesicherter 24/7 Akutversorgung (internistisch und im Ortho-Trauma-Bereich) sowie der Ausbau der Primärversorgungszentren.

Klubobmann Hannes Schwarz ergänzt: „Der Tod eines Menschen ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn die einzige Reaktion der Landesregierung darin besteht, sich für unzuständig zu erklären und die Verantwortung abzuwälzen, wofür brauchen die Steirerinnen und Steirer sie dann? Der gesetzliche Auftrag für die Gesundheitsversorgung liegt völlig unmissverständlich bei der Landesregierung – Auch wenn Herr Kunasek das scheinbar immer noch nicht wahrhaben will.“