  • 29.10.2025, 14:17:32
  • /
  • OTS0093

WKÖ-Experte Gleißner: Neues Dienstgeber-Dashboard der ÖGK bringt mehr Effizienz in der Sozialversicherung

Unternehmen profitieren von Bündelung aller relevanten Informationen – Dashboard ist Beispiel für zeitgemäße Digitalisierung in der Sozialversicherung

Wien (OTS) - 

„Das neue Dienstgeber-Dashboard der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist ein echter Meilenstein für Unternehmen: Endlich sind alle relevanten Informationen und Services der ÖGK zentral und übersichtlich an einem Ort gebündelt. Die einfache Bedienung, die Integration ins Unternehmensserviceportal und die Möglichkeit, Geschäftsvorgänge mit nur einem Login zu erledigen, sparen wertvolle Zeit und Ressourcen“, begrüßt Rolf Gleißner, Leiter der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), das neue Service der ÖGK.

So sind Beitragskonto, Auftragnehmerkonto, Anträge (Unbedenklichkeitsbescheinigung etc.), aber auch zum Beispiel Postfach und Clearing nach Login mittels ID Austria oder mit den Zugangsdaten des Unternehmensserviceportals (USP) abrufbar. „Das Dashboard ist damit ein positives Beispiel für eine zeitgemäße Digitalisierung in der Sozialversicherung, die mehr Effizienz bringt. Es ist zu hoffen, dass es auch in weiteren Bereichen zu ähnlichen Effizienzsteigerungen und damit zu Bürokratieabbau kommt“, so Gleißner. Denn gerade in herausfordernden Zeiten dürfe ein Zuviel an Bürokratie die Betriebe nicht zusätzlich belasten. (PWK445/DFS)

