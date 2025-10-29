„Österreich vom Feinsten“: Hans Knauß entdeckt „Oberösterreich – Rund um Bad Ischl“

Wien (OTS) -

„Österreich vom Feinsten“ heißt es zu Allerheiligen am Samstag, dem 1. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Hans Knauß geht wieder auf Entdeckungsreise und erkundet diesmal „Oberösterreich – Rund um Bad Ischl“. In der neuen Ausgabe wandelt er dabei auf den Spuren des Kaisers in der sogenannten Kaiserstadt.

Sechs Jahrzehnte lang hat Kaiser Franz Joseph hier den Sommer verbracht. Die Kaiservilla, mit ihrem nostalgischen Charme, wird dabei genauso präsentiert wie das Marmorschlössl, einer der Lieblingsorte von Kaiserin Elisabeth. Im Gespräch mit Hans Knauß erzählen Magdalena Habsburg-Lothringen, die Ururenkelin des Kaisers und der Kaiserin Sisi, und ihr Bruder Valentin von der Bedeutung der Kaiservilla und dem einstigen Leben am Kaiserhof.

Musikalisch umrahmt wird die Sendung wieder von echter Volksmusik: Die Steff’n-Hansl Musi, der Schuasterl Dreig’sang, die SOS Musi, die Pernecker Klarinettenmusi und die Geschwister Berger sind diesmal dabei. Außerdem sorgen die Salinenmusikkapelle Bad Ischl, die Aberseer Musikanten und auch die BruckZuck Musi mit ausgewählten Stücken für den stimmungsvollen Rahmen.

Neben Bad Ischl werden diesmal auch einige angrenzende Seen im Salzkammergut erkundet. Der Attersee etwa, mit türkisgrüner Farbe und einer beeindruckenden Landschaft, von der schon Gustav Klimt inspiriert wurde. Auf den Spuren des großen Malers darf ein Besuch im Klimt-Zentrum nicht fehlen. Auch der Traunsee liegt auf der „Österreich vom Feinsten“-Route. Am Ufer eben dieses Sees liegt etwa Gmunden. Ein wahres Schmuckkästchen, das nicht zuletzt durch den Salzhandel Aufschwung erfuhr. Ein Historiker erzählt von der Blütezeit des Salzhandels.

Auch am Wolfgangsee macht Hans Knauß Station. Hier werden noch traditionelle Holzboote angefertigt, die sogenannten Trauner. Sie waren für den Transport von Waren, etwa von Salz, bestimmt.

In Oberösterreich wird Brauchtum nach wie vor gelebt. Die prächtigen Goldhauben etwa trägt man hier mit Stolz zu besonderen Anlässen. Die Goldhaubengruppe Bad Goisern gibt Einblicke in alte Bräuche und Traditionen.

Und nicht zuletzt wird auch der Hallstätter See besucht, zählt er doch zu den schönsten Seen Oberösterreichs. Hier werden das weltberühmte Beinhaus und der Friedhof von Hallstatt gezeigt, der auf einer Felsterrasse um die Pfarrkirche angelegt wurde.

„Österreich vom Feinsten“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark.