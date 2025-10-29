- 29.10.2025, 13:52:32
Einladung zur Pressekonferenz am 31.10.2025
Im Fokus dieses Pressegesprächs steht die Herbstkampagne der FPÖ Graz. Zudem werden erste inhaltliche Zielsetzungen im Bereich der Sicherheitspolitik präsentiert.
Pressekonferenz zum Thema „Herbstkampagne der FPÖ Graz“
Datum: 31.10.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Landesgeschäftsstelle der FPÖ Steiermark
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58
8010 Graz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Steiermark
Telefon: + 43 (0) 316 877 5305
E-Mail: pressedienst@fpoe-stmk.at
Website: https://www.fpoe-stmk.at/
