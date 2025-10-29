  • 29.10.2025, 12:21:33
Sally Özcan bringt Weihnachtszauber ins HSE Programm

Sally (links) im HSE Studio neben Moderatorin Marlen Sagerer.
Deutschlands bekannteste Food-Creatorin Saliha "Sally" Özcan wechselt vom YouTube-Studio ins TV: Am 6. November feiert sie mit ihrer Live-Sendung "Sally's Weihnachtsbäckerei" Premiere bei HSE - um 11 Uhr und 15 Uhr live auf Sendung. Gemeinsam mit Moderatorin Marlen Sagerer zeigt Sally festliche Backideen, raffinierte Rezepttipps und gibt Einblicke in ihr neues Backbuch, welches kürzlich im GRÄFE UND UNZER Verlag erschienen ist.

Mit der YouTuberin, die über ihre Plattform Sally's Welt Millionen Menschen für das Backen begeistert, erweitert HSE seine erfolgreichen Advents-Specials um ein kulinarisches Highlight. Nach musikalischen Showformaten mit Jonas Kaufmann, Till Brönner, David Garrett und Ross Antony steht diesmal das Genießen im Mittelpunkt.

"Mit Sally Özcan bringen wir eine der relevantesten Food-Expertinnen Deutschlands in unser Programm. Sie verbindet Handwerk, Kreativität und Nähe zu ihrer Community - und steht damit für genau das, was HSE ausmacht: kuratierte Inhalte mit Leidenschaft und Relevanz", sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE.

In "Sally's Weihnachtsbäckerei" treffen Handwerk, Kreativität und weihnachtliche Stimmung aufeinander - live, sympathisch und voller Inspiration zum Nachbacken. Passend zur Sendung sind Sallys Produkte ab dem 4. November im HSE Onlineshop erhältlich.

Sallys TV-Premiere markiert zugleich den Auftakt einer geplanten langfristigen Zusammenarbeit mit HSE: Weitere Formate mit der beliebten Food-Expertin sind bereits für das kommende Jahr in Vorbereitung.

