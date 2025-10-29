AVISO 4.11., 10h: Aktion vor Wirtschaftsministerium: Lebensmittel wieder leistbar machen

Wien (OTS) -

Am 4.11. enthüllt die zivilgesellschaftliche Organisation #aufstehn gemeinsam mit Unterstützer_innen eine riesige Einkaufsrechnung vor dem Wirtschaftsministerium. “Wir erinnern Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer daran, dass er dringend gegen die viel zu hohen Lebensmittelpreise vorgehen muss”, so Michael Fedorcio von #aufstehn. Die anwesenden Expert_innen Mag.a (FH) Tanja Wehsely (Volkshilfe Wien) und Brigitte Reisenberger (Mitgründerin MILA Mitmach-Supermarkt) präsentieren in Redebeiträgen konkrete Lösungsansätze.

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion am 4.11., 10 Uhr vor dem Wirtschaftsministerium eingeladen:

Enthüllung der übergroßen Einkaufsrechnung inkl. Foto-Möglichkeiten

Mehr als 20.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “ Lebensmittel wieder leistbar machen ” unterzeichnet.

