AVISO 4.11., 10h: Aktion vor Wirtschaftsministerium: Lebensmittel wieder leistbar machen

#aufstehn symbolisiert mit übergroßer Einkaufsrechnung Teuerung – Expert_innen zeigen Lösungsansätze auf

Wien (OTS) - 

Am 4.11. enthüllt die zivilgesellschaftliche Organisation #aufstehn gemeinsam mit Unterstützer_innen eine riesige Einkaufsrechnung vor dem Wirtschaftsministerium. “Wir erinnern Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer daran, dass er dringend gegen die viel zu hohen Lebensmittelpreise vorgehen muss”, so Michael Fedorcio von #aufstehn. Die anwesenden Expert_innen Mag.a (FH) Tanja Wehsely (Volkshilfe Wien) und Brigitte Reisenberger (Mitgründerin MILA Mitmach-Supermarkt) präsentieren in Redebeiträgen konkrete Lösungsansätze.

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion am 4.11., 10 Uhr vor dem Wirtschaftsministerium eingeladen:

  • Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort

  • Enthüllung der übergroßen Einkaufsrechnung inkl. Foto-Möglichkeiten

Anmeldung: presse@aufstehn.at

Mehr als 20.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Lebensmittel wieder leistbar machen” unterzeichnet.

Honorarfreie Bilder auf Anfrage

Aktion vor Wirtschaftsministerium: Lebensmittel wieder leistbar machen

Datum: 04.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Stubenring 1, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: presse@aufstehn.at
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at

