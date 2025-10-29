- 29.10.2025, 11:47:02
AVISO 4.11., 10h: Aktion vor Wirtschaftsministerium: Lebensmittel wieder leistbar machen
#aufstehn symbolisiert mit übergroßer Einkaufsrechnung Teuerung – Expert_innen zeigen Lösungsansätze auf
Am 4.11. enthüllt die zivilgesellschaftliche Organisation #aufstehn gemeinsam mit Unterstützer_innen eine riesige Einkaufsrechnung vor dem Wirtschaftsministerium. “Wir erinnern Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer daran, dass er dringend gegen die viel zu hohen Lebensmittelpreise vorgehen muss”, so Michael Fedorcio von #aufstehn. Die anwesenden Expert_innen Mag.a (FH) Tanja Wehsely (Volkshilfe Wien) und Brigitte Reisenberger (Mitgründerin MILA Mitmach-Supermarkt) präsentieren in Redebeiträgen konkrete Lösungsansätze.
Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion am 4.11., 10 Uhr vor dem Wirtschaftsministerium eingeladen:
Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort
Enthüllung der übergroßen Einkaufsrechnung inkl. Foto-Möglichkeiten
Anmeldung: presse@aufstehn.at
Mehr als 20.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Lebensmittel wieder leistbar machen” unterzeichnet.
Honorarfreie Bilder auf Anfrage
Aktion vor Wirtschaftsministerium: Lebensmittel wieder leistbar machen
Datum: 04.11.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Stubenring 1, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: presse@aufstehn.at
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at
