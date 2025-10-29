  • 29.10.2025, 11:31:02
Premiere: „Herrgottszeiten! – Johann-Philipps Klosterbesuche“ am 1. November in ORF 2 und auf ORF ON

Johann-Philipp Spiegelfeld blickt erstmals hinter Klostermauern „Im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg“ in Niederösterreich

Die erfolgreiche Premiere Johann-Philipp Spiegelfelds herbstlicher „Herrschaftszeiten!“-Visite „Bei Familie d’Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten“ gestern, am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 21.05 Uhr in ORF 2 wollten sich bis zu 515.000 Zuschauer:innen nicht entgehen lassen. Durchschnittlich waren beim Besuch in Niederösterreich 489.000 bei 20 Prozent Marktanteil dabei.

Für Johann-Philipp Spiegelfeld brechen nun „Herrgottszeiten!“ an – denn statt in Burgen und Schlösser gewährt der wissbegierige Adelsspross, studierte Historiker und bekennende Christ im neuen Format einen Blick hinter österreichische Klostermauern. In der ersten Ausgabe von „Herrgottszeiten – Johann-Philipps Klosterbesuche“ am Samstag, dem 1. November, um 21.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON begibt sich Spiegelfeld auf eine besondere Entdeckungsreise ins „Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg“ in Niederösterreich. Hier taucht er in den Alltag der Chorherren ein, erkundet jahrhundertealte Traditionen und erlebt, wie Glaube und Gemeinschaft das klösterliche Leben prägen. Auch das ehemalige Stift Dürnstein, das zum Stift Herzogenburg gehört, wird besucht. „Herrgottszeiten!“ gibt einen einzigartigen Einblick in das Klosterleben – mit berührenden Begegnungen, faszinierender Architektur und beeindruckenden Geschichten.

Fortsetzung für „Herrschaftszeiten“ 2025: Ein weiterer neuer Schlossbesuch – bei Familie Sachsen-Coburg und Gotha auf Schloss Greinburg – steht zum Jahresausklang am 30. Dezember auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON.

