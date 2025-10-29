Verleihung der a·g·e Awards am 4. November 2025 im Parlament

Wien (OTS) -

Am 4. November 2025 findet auf Einladung von Nationalratspräsident Dr. Walter Rosenkranz, des Österreichischen Seniorenrates und des Österreichischen Journalisten Clubs die Vergabe der a·g·e Awards in den drei Kategorien Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft statt.

Verleihung der a·g·e Awards

Die Seniorenratspräsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec sowie ÖJC-Präsident Christian Stöger laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Verleihung der a·g·e Awards ein. Es wird um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.

Datum: 04.11.2025, 17:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1017 Wien

Österreich

URL: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/1527024?selectedtab=pressebox