Verleihung der a·g·e Awards am 4. November 2025 im Parlament
Seniorenratspräsidentinnen Gerstorfer und Korosec und ÖJC-Präsident Stöger laden Medienvertreter:innen herzlich ein
Am 4. November 2025 findet auf Einladung von Nationalratspräsident Dr. Walter Rosenkranz, des Österreichischen Seniorenrates und des Österreichischen Journalisten Clubs die Vergabe der a·g·e Awards in den drei Kategorien Medien, Arbeitswelt und Gesellschaft statt.
Verleihung der a·g·e Awards
Die Seniorenratspräsidentinnen Birgit Gerstorfer und Ingrid Korosec sowie ÖJC-Präsident Christian Stöger laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur Verleihung der a·g·e Awards ein. Es wird um eine Anmeldung über die Webseite des Parlaments gebeten.
Datum: 04.11.2025, 17:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Nationalratssitzungssaal, Parlament Österreich
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Österreich
URL: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/1527024?selectedtab=pressebox
Rückfragen & Kontakt
www.age.at
Österreichischer Seniorenrat
Tel: (01) 892 34 65
kontakt@seniorenrat.at
http://www.seniorenrat.at
Österreichischer Journalisten Club
Tel: (01) 982 85 55-0
office@oejc.at
http://www.oejc.at
