Ausschreibung: European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities 2025/26

Wien (OTS) -

Die Central European University (CEU) lädt zur Einreichung von Bewerbungen für den fünfzehnten European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities ein. Die einzigartige Auszeichnung wurde 2011 anlässlich des 20-jährigen Bestehens der CEU ins Leben gerufen und ehrt Wissenschaftler*innen in den Sozial- und Geisteswissenschaften, die sich durch nachhaltiges Engagement für exzellente Lehre auszeichnen.

Mit Lehre und Forschung als gleichermaßen zentralen Säulen ihrer Mission setzt sich die CEU für qualitativ hochwertige, engagierte Bildung als Grundlage offener und demokratischer Gesellschaften ein. Die Auszeichnung unterstreicht dieses Engagement und unterstützt die europäischen Bemühungen, Lehre und Lernen im Hochschulwesen stärker anzuerkennen. Der mit 5.000 Euro dotierte Diener-Preis wird durch die großzügige Unterstützung von Steven und Linda Diener in Erinnerung an Ilona Diener ermöglicht.

„Diese Auszeichnung sendet ein starkes Signal: Exzellenz in Lehre und Lernen steht ebenso wie Exzellenz in der Forschung im Zentrum der Mission sowohl der Central European University als auch der gesamten Hochschulgemeinschaft“, sagt Carsten Q. Schneider, Interimsrektor der CEU. „Seit der Einführung des Preises ist die Bedeutung von Lehre und Lernen zweifellos stärker anerkannt worden, doch dieser Preis bleibt in seinem Fokus auf die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie in seiner transnationalen Reichweite einzigartig - mit Bewerbungen aus über 40 Ländern des Europäischen Hochschulraums.“

Bewerben können sich Lehrende aller akademischen Ränge aus den Sozial- und/oder Geisteswissenschaften, die derzeit an einer Hochschule in einem Mitgliedsland des Europäischen Hochschulraums (EHEA) tätig sind. Besonders willkommen sind Bewerbungen von Lehrenden, die mit Studierenden aus weniger privilegierten oder benachteiligten sozialen Hintergründen arbeiten. Aktuelle und ehemalige CEU-Lehrende sind nicht teilnahmeberechtigt.

Fristen und Bewerbung

Optionale Nominierungen: 10. Dezember 2025

Einreichung individueller Bewerbungen: 15. Februar 2026

Bewerbungen (in englischer Sprache) müssen inklusive Motivationsschreiben, Lebenslauf (CV) sowie zwei bis drei Empfehlungsschreiben per E-Mail an TeachingAward@ceu.edu gesendet werden. Ausgewählte Kandidat*innen werden bis spätestens Ende März kontaktiert und um weitere Unterlagen gebeten.

Die Auswahlkommission, bestehend aus internationalen Wissenschaftler*innen und Expert*innen der Hochschulbildung, bewertet die Bewerbungen anhand nachhaltiger Lehrleistungen und besonderer Erfolge in Bereichen wie innovativen Lehrmethoden, kritischem Denken und gesellschaftlich engagierter Lehre.

Die Preisträgerin oder der Preisträger wird bis Juni 2026 bekanntgegeben; die feierliche Verleihung erfolgt im Rahmen der Eröffnungsfeier des akademischen Jahres 2026/27 im September 2026 in Wien.