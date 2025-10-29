Spektakulär, romantisch und lustig – der Freitagabend am 31. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Von Wiener Walzer über Tango, Slowfox, Rumba und Quickstep bis hin zum Showtanz – um „Die spektakulärsten Tänze“ dreht sich alles am Freitag, dem 31. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON, wenn Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll gemeinsam mit Marika Lichter, Danilo Campisi und Maria Angelini-Santner „20 Jahre Dancing Stars“ Revue passieren lassen. Anschließend an dieses zweite von insgesamt drei 60-minütigen „Magic Moments“-Specials lädt Moderatorin Michelle Pippan um 21.25 Uhr nach Graz zu einer neuen Ausgabe von „Willst Du mit mir gehen?“, in der die Singles zwischen Tandemsprung, Komplimenten und Zukunftsträumen auf die große Liebe hoffen. Übersinnlich, zauberhaft und lustig wird es dann um 22.30 Uhr bei Oliver Baier, Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Viktor Gernot im „Was gibt es Neues?“-Studio.

Mehr zu den einzelnen Sendungen

„20 Jahre Dancing Stars – Magic Moments: Die spektakulärsten Tänze“ (20.15 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der größten Show des Landes haben Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll Marika Lichter, Danilo Campisi und Maria Angelini-Santner eingeladen, um sich gemeinsam die spektakulärsten Tänze aus 20 Jahren „Dancing Stars“ anzusehen. Von Wiener Walzer über Tango, Slowfox, Rumba und Quickstep bis hin zum Showtanz – ein Rückblick auf die spektakulärsten Tänze aus 16 Staffeln „Dancing Stars“.

„Willst Du mit mir gehen?“ (21.25 Uhr, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Am Schöckl bei Graz liegt Liebe in der Luft – und Single Annalisa ist mittendrin. Die 24-jährige Kärntnerin weiß, was sie will: einen selbstreflektierten Mann mit Ausstrahlung und Humor, aber ohne Machogehabe. Begleitet von Moderatorin Michelle Pippan begibt sie sich auf eine aufregende Wanderung und trifft dabei auf vier Männer, die unterschiedlicher nicht sein können. Zunächst lernt sie Philip kennen. Selbstbewusst und siegessicher will er das Herz von Annalisa gewinnen. Adrenalinreich wird es beim ersten Date mit Lukas. Annalisa wagt gemeinsam mit dem ehrgeizigen Technikstudenten einen Tandemsprung. Mit dem Salzburger Benjamin wird es tiefgründig und vielleicht ein wenig romantisch, wenn das potenzielle Paar Komplimente austauschen soll. Und plötzlich mischt sich Christoph ins Geschehen. Der Architekturstudent überrascht Annalisa mit gemeinsamen Zukunftsträumen: Beim Speed Date entwirft er mit ihr ihr Traumhaus. Ein Tag voll Höhen und Tiefen, abwechslungsreichen Beziehungstests, ehrlichen Momenten und Kandidaten, die alles geben.

„Was gibt es Neues?“ (22.30 Uhr, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Es wird gruselig im Studio. Oliver Baier begrüßt sein Rateteam Gery Seidl, Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Antonia Stabinger und Viktor Gernot am „Tag der Zauberei“, der zeitgleich mit dem „Steigere-Deine-übersinnlichen-Fähigkeiten“-Tag begangen wird. Die Frage nach dem „Geistkorb“ ist quasi aufgelegt. Doch zu welchem besonderen Zweck ein Astronaut 1973 einen Kassettenrekorder an Bord der amerikanischen Raumstation brachte, steht sprichwörtlich in den Sternen. Die Promifrage kommt von Sängern Birgit Denk: Sie möchte wissen, was die Fachwelt unter „Knochenmusik“ versteht.