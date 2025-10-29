Barbara Stöckl im Gespräch mit Rainhard Fendrich und Thomas Stipsits

Wien (OTS) -

Barbara Stöckl freut sich auf ein Wiedersehen mit zwei österreichischen Publikumslieblingen: Austropop-Legende Rainhard Fendrich und Kabarettist Thomas Stipsits sind am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, um 23.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu Gast im ORF-Nighttalk „Stöckl“:

„Konnte man Gitarre spielen, war man cool. Und dann habe ich gemerkt: Mit Musik gewinnt man die Herzen!“, sagt Rainhard Fendrich über die frühen Anfänge seiner 45-jährigen Karriere. Der Austropop-Star feierte 2025 seinen 70. Geburtstag und die Veröffentlichung seines neuen Albums „Wimpernschlag“. Etwas weniger schnell als ein Wimpernschlag sind die letzten Jahrzehnte vergangen – eine Zeit, die von der Zusammenarbeit mit seinen „Austria 3“-Kollegen und Freunden Georg Danzer und Wolfgang Ambros geprägt war und von Höhen und Tiefen im Privatleben. Mit wachem Blick und kritischem Geist scheut der vielseitige Sänger nicht davor zurück, sich zu politischen Entwicklungen zu äußern.

Ein heimlicher Bewunderer von Fendrich ist ein anderer Publikumsliebling: Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits ist seit seiner Kindheit großer Austropop-Fan und hat diesen immer wieder in seine Kabaretts miteinfließen lassen. Legendär ist seine Persiflage von „I am from Austria“, das er kurzerhand in „Freibad in Stinatz“ umtextete. Der gebürtige Steirer mit großer Affinität zum Burgenland erinnert sich an den ersten Moment auf der Bühne: „Das ist, wie wenn du eine schöne Bucht erblickst – in der Sekunde wusste ich, dass das genau das ist, was ich machen will!“ Aktuell ist Stipsits als Kabarettist mit Viktor Gernot und dem gemeinsamen Programm „Lotterbuben“ auf Österreichs Bühnen unterwegs. Seine zweite „Stinatz Krimi“-Verfilmung „Uhudler-Verschwörung“, die bei ihrer ORF-1-Premiere am 20. Oktober bis zu 1,025 Millionen Zuseherinnen und Zuseher erreichte, ist weiterhin auf ORF ON abrufbar. „Eierkratz-Komplott“, die ORF/ARTE-Verfilmung von Stipsits’ drittem „Stinatz Krimi“, soll 2026 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.