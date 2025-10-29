FM4 Radio Session mit Betterov am 3. November on air und online

Wien (OTS) -

Mitte Oktober trat der deutsche Musiker Betterov bei einer FM4 Radio Session im ORF RadioKulturhaus auf. Im Rahmen seiner „Solo am Klavier“-Tour spielte er ein exklusives Piano-Set, begleitet von Kontrabass, Klarinette und Saxofon. Zu hören ist die Konzertaufzeichnung am Montag, den 3. November ab 20.00 Uhr auf FM4, zu sehen online unter fm4.ORF.at.

Eskapismus war gestern, in den Songs des Musikers aus Thüringen geht‘s um das nur scheinbar kleine Leben. Spätestens mit seinem Song „Dussmann“ aus dem Jahr 2021 hat sich Betterov als großer Songschreiber über Indie-Grenzen hinaus bewiesen, das Album „Olympia“ war ein grandioser Erfolg. Mit „Große Kunst“ folgt am 7. November das zweite Album und Auseinandersetzung mit Themen wie Vergangenheit, zu Hause sein, Familie, Jugend am Land, in der DDR und Nachhausekommen. Mitte Oktober brachte Betterov für FM4 sein neues, noch unveröffentlichtes Album, seine Geschichten über das Leben und das Leben lassen, in den Großen Sendesaal des Wiener RadioKulturhauses. Bei der FM4 Radio Session war Betterov am Klavier zu erleben, begleitet von Paul Breiting am Kontrabass und Conni Nicklaus am Saxofon und der Klarinette – große Kunst im ganz besonderen Rahmen vor begeistertem FM4-Publikum.

Zur Einstimmung steht am Montag, den 3. November ab 19.00 Uhr das von Christoph Sepin gestaltete Porträt „Das ist Betterov“ auf dem FM4-Programm. Anschließend ist ab 20.00 Uhr der Mitschnitt der FM4 Radio Session zu hören, danach on Demand zu streamen. Außerdem geht an diesem Tag um 17.00 Uhr die filmische Aufzeichnung des Konzertes auf fm4.ORF.at online, die dann eine Woche später auch auf dem Youtube-Kanal von Betterov veröffentlicht wird.

In unregelmäßigen Abständen lädt FM4 die spannendsten Künstler:innen ein, im Rahmen der FM4 Radio Sessions ein außergewöhnliches Programm für FM4 Hörer:innen zu gestalten. Unter den bisherigen Künstlerinnen und Künstlern sind Namen wie Danger Dan, Milky Chance, Chilly Gonzales, Patti Smith, Nick Cave, Tocotronic, Calexico, Cari Cari, Frittenbude u. v. m. Die Sessions finden immer im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses statt und die Tickets dafür sind ausschließlich auf FM4 im Radio und online zu gewinnen.