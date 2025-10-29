  • 29.10.2025, 10:28:02
  • /
  • OTS0050

FPÖ - Nepp: Wiener Gesundheitssystem kollabiert

Ludwig und Hacker tragen die Verantwortung

Wien (OTS) - 

„Wieder einmal haben sich all unsere Warnungen bewahrheitet“, so Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp zum aktuellen Zustand des Wiener Gesundheitssystems. „Die Spitäler sind überlastet, das Personal am Limit, die Patienten warten stundenlang – das ist das Ergebnis von Ludwigs völligem Versagen.“

Nepp sieht im jahrelangen Missmanagement der rot-pinken Stadtregierung die Hauptursache für das Chaos: „Gesundheitsstadtrat Hacker hat das System an die Wand gefahren. Er gehört längst abgelöst. Er steht für Stillstand, Schönfärberei und Inkompetenz.“

Abschließend fordert Nepp endlich Konsequenzen: „Ludwig muss Verantwortung übernehmen. Wien braucht ein Gesundheitssystem, das funktioniert, nicht eines, das unter der Last des roten Missmanagements zusammenbricht.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright