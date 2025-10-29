FPÖ - Nepp: Wiener Gesundheitssystem kollabiert

Wien (OTS) -

„Wieder einmal haben sich all unsere Warnungen bewahrheitet“, so Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp zum aktuellen Zustand des Wiener Gesundheitssystems. „Die Spitäler sind überlastet, das Personal am Limit, die Patienten warten stundenlang – das ist das Ergebnis von Ludwigs völligem Versagen.“

Nepp sieht im jahrelangen Missmanagement der rot-pinken Stadtregierung die Hauptursache für das Chaos: „Gesundheitsstadtrat Hacker hat das System an die Wand gefahren. Er gehört längst abgelöst. Er steht für Stillstand, Schönfärberei und Inkompetenz.“

Abschließend fordert Nepp endlich Konsequenzen: „Ludwig muss Verantwortung übernehmen. Wien braucht ein Gesundheitssystem, das funktioniert, nicht eines, das unter der Last des roten Missmanagements zusammenbricht.“