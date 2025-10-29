aktion leben ist auch für früh verwaiste Eltern da!

Wien (OTS) -

„Fehlgeborene, im Mutterleib verstorbene oder totgeborene Kinder haben einen Platz im Bewusstsein ihrer Eltern, Geschwister und Familien. Es ist gut und wichtig, dass es mittlerweile viel Unterstützung rund um solch traurige und belastende Ereignisse gibt“ , sagt Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben österreich anlässlich des Allerseelen-Tages.

Schwangerenberatung: Kind verstirbt

“In keiner anderen Phase liegen Leben und Tod so nah beieinander wie in der Schwangerschaft. Verluste in der Schwangerschaft durch Fehlgeburten sind keinesfalls selten” , sagt Kronthaler und sie ergänzt: „Und wir denken auch an die Stille Geburt in diesem Zusammenhang, wenn Kinder ab 500 Gramm im Mutterleib oder unter der Geburt sterben.“ Die Beraterinnen des Kompetenzzentrums für Schwangerschaft und Geburt von aktion leben begleiten Eltern, die sich sehr früh von ihrem Kind verabschieden müssen. Dabei geht es um Trauerbegleitung, aber auch um sozialrechtliche Ansprüche, Information über Beurkundungen, Einträge in Sterbe- und/oder Geburtenregister, Bestattung. Auch Geschwisterkinder brauchen Unterstützung.

Schwangerenberatung: frühere Verluste verarbeiten

Frühere Verluste können sich auf spätere Schwangerschaften auswirken. Eltern empfinden bei der Folgeschwangerschaft oft Angst, ob sie diesmal gut ausgeht. „Unsere Schwangerenberatung „Unsere Schwangerenberatung begleitet auch verwaiste Eltern, deren Verlust schon länger zurückliegt. Einige Menschen haben nie über ihren Verlust gesprochen, weil es keinen Raum dafür gab. Es kann sehr erleichtern, dies nachzuholen, um Gefühle einordnen zu können“ , sagt Kronthaler.

Bindungsanalyse: stärkt Vertrauen und Zuversicht

aktion leben bietet neben der Beratung eine bewährte Möglichkeit der Unterstützung an, wenn eine Frau nach frühen Verlusten wieder schwanger ist: die Vorgeburtliche Beziehungsförderung – Bindungsanalyse. „In den Bindungsanalyse-Stunden können belastende Vorerfahrungen bearbeitet werden, damit sich die Beziehung zum aktuellen Baby entwickeln kann“, berichtet Generalsekretärin Kronthaler.

Die Beratungsangebote von aktion leben österreich sind professionell, umfassend und kostenlos möglich. Terminvereinbarung ist nötig: 01/512 52 21. www.aktionleben.at