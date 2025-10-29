Florian Holzer schreibt ab sofort wöchentlich für NEWS

Österreich (OTS) -

Wien, 29. Oktober 2025 – Der renommierte Gastro- und Kulinarik-Journalist Florian Holzer erweitert ab sofort das Team der NEWS Kolumnisten. Florian Holzer widmet sich wöchentlich dem Thema Essen und Trinken im Spannungsfeld von Genuss, Nachhaltigkeit, Ökonomie und Gesellschaft.

Mit dem neuen redaktionellen Schwerpunkt stärkt NEWS seine journalistische Kompetenz in einem Bereich, der weit über Lifestyle hinausgeht: Kulinarik wird hier als kulturelles, politisches und ökologisches Phänomen verstanden.

Genuss trifft Haltung

„Essen ist immer auch ein Statement – ökologisch, sozial und politisch“, sagt Florian Holzer. „In meiner Kolumne für NEWS möchte ich zeigen, dass Genuss nicht im Widerspruch zu Bewusstsein steht. Es geht darum, wie und warum wir genießen – und was das über uns als Gesellschaft aussagt.“

Holzer zählt zu den profiliertesten Kulinarik Journalisten Österreichs. Er arbeitet als freischaffender Autor und Kolumnist für zahlreiche nationale und internationale Medien.

Neue Rubrik „ESSENZ“ – Rankings mit Relevanz

Begleitend zu seinen wöchentlichen Reportagen und Berichten präsentiert Florian Holzer künftig auch ein Ranking unter dem Titel ESSENZ.



Diese Rubrik greift das jeweilige Wochenthema auf und verdichtet es zu einer pointierten Bewertung – von spannenden Produzent:innen und nachhaltigen Betrieben über innovative Gastronomie-Konzepte bis hin zu gesellschaftlichen Trends.

Das Ranking „ESSENZ“ wird auch online ein eigenes redaktionelles Umfeld auf news.at erhalten und bietet User:innen Orientierung, Inspiration und eine klare Haltung in der vielfältigen Welt des Genusses.

Positionierung des neuen NEWS

„Ich freue mich sehr, Florian Holzer bei uns an Bord zu wissen. Das Themenfeld, das Florian Holzer bespielt, passt perfekt zu unserer Community-Strategie und schafft einen weiteren wichtigen Schritt in der Positionierung des neuen NEWS“, so Helmut Schoba, Herausgeber NEWS und Geschäftsführer der VGN Medien Holding.

NEWS steht seit dem Relaunch vor einem Jahr für tiefgründige Berichterstattung abseits des Mainstreams, mit Themen, die wirklich relevant sind.

In einer Medienwelt, die sich immer schneller dreht, setzt NEWS auf journalistische Tiefe, Glaubwürdigkeit und Verantwortung. Mit einer neu gestalteten, nutzerfreundlichen Aufmachung und einem klaren inhaltlichen Fokus bietet das Magazin und online unter news.at – Inhalte mit Mehrwert und Haltung.