ORF RSO Wien im November: Unsuk Chins „Alice in Wonderland“ live in Ö1

„Welt und Traum“ ist Thema der Kammermusik-Reihe „Aus nächster Nähe“ am 5. November im ORF RadioKulturhaus. Am 17. November findet die Premiere von Unsuk Chins „Alice in Wonderland“ im Theater an der Wien statt und am 28. November spielen das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und Flötist Emmanuel Pahud im Wiener Konzerthaus u. a. eine österreichische Erstaufführung von Erkki-Sven Tüür.

Am Mittwoch, den 5. November findet das nächste Konzert der Kammermusik-Reihe „Aus nächster Nähe“ im ORF RadioKulturhaus statt, Beginn: 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Welt und Traum“ spielen Musikerinnen und Musiker des ORF RSO Wien Werke von Johann Strauss, Gustav Mahler, Akos Banlaky und Antonín Dvořák. Es singt Sopranistin Josipa Bainac-Hausknecht.

Die Premiere von Unsuk Chins „Alice in Wonderland“ als österreichische Erstaufführung spielt das ORF RSO Wien unter dem Dirigat von Stephan Zilias am Montag, den 17. November ab 19.00 Uhr im Theater an der Wien. In der Oper wirken Álfheiður Erla Guðmundsdóttir (Alice), Andrew Watts (Weißes Kaninchen/Märzhase/Dachs), Marcel Beekman (Maus/Pat/Haselmaus/Köchin/Unsichtbarer Mann), Helena Rasker (Herzogin/Eule), Juliana Zara (Grinsekatze), Mandy Fredrich (Herzkönigin), Ben McAteer (Verrückter Hutmacher/Ente), Henry Neill (Alter Mann I/Junger Adler/Fisch-Lakai/Falsche Suppenschildkröte/Herzbube), Levente Páll (Alter Mann II/Hummer/Frosch-Lakai/Herzkönig), Damien Pass (Dodo/Sieben/Scharfrichter), der Arnold Schoenberg Chor und die Gumpoldskirchner Spatzen mit. Weitere Aufführungstermine sind am 19., 22., 24. und 26. November jeweils ab 19.00 Uhr. Ö1 überträgt die Vorstellung am Samstag, den 22. November live.

Am Freitag, den 28. November spielt das ORF RSO Wien unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner im Wiener Konzerthaus ab 19.30 Uhr die österreichische Erstaufführung des Flötenkonzertes „Lux Stellarum“ des estnischen Komponisten Erkki-Sven Tüür mit Flötist Emmanuel Pahud, Samy Moussas „Elysium“, Richard Wagners Vorspiel zu „Parsifal“ und „Tod und Verklärung“ von Richard Strauss. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am Dienstag, den 9. Dezember ab 19.30 Uhr. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at.