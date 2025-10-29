Volksanwältin Gaby Schwarz: Missstände im Jugendstrafvollzug bestätigt

Wien (OTS) -

„Der Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft über die prekäre Situation im Jugendstrafvollzug in Wien deckt sich mit unseren Beobachtungen und bestätigt meine Position zu diesem virulenten Problem. Dass nun auch eine zweite unabhängige Institution auf die Missstände hinweist, sollte das Justizministerium wachrütteln. Der Jugendstrafvollzug ist eine einzige Baustelle, die so rasch wie möglich behoben gehört. Mehr Personal, mehr Beschäftigung, Ausbildung und Betreuung für die Jugendlichen sind das Gebot der Stunde“, betont Volksanwältin Gaby Schwarz anlässlich der Schilderungen des Wiener Kinder- und Jugendanwalts Sebastian Öhner.

„Die Unterbringung der Jugendlichen in der Justizanstalt Josefstadt, die permanent überbelegt ist, war und ist alles andere als ideal. Die ehemalige Jugendstrafanstalt Gerasdorf wurde vor Fertigstellung des neuen Standorts Münnichplatz geschlossen. Diesen schweren Fehler müssen die Jugendlichen und auch das Personal jetzt ausbaden“, kritisiert die Volksanwältin, die an das Justizministerium appelliert, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die vom Ressort selbst definierten Standards im Jugendstrafvollzug einzuhalten. Laut Informationen der Volksanwaltschaft sind die Bautätigkeiten am Münnichplatz weit fortgeschritten. „Ob der etliche Male verschobene Start des Vollbetriebs mit Ende des Jahres eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten“, so Gaby Schwarz.