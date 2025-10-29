- 29.10.2025, 09:49:32
AVISO: Gedenkmarsch am Wiener Zentralfriedhof
Am 1. November 2025, 9.30 Uhr mit Vizebürgermeisterin und Stadträtin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Michael Kögl, Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ.
Unter dem Titel „Niemals vergessen“ findet am Wiener Zentralfriedhof auch in diesem Jahr wieder der Gedenkmarsch für die Opfer des Kampfes gegen den Austrofaschismus und gegen den Nazifaschismus statt.
Es sprechen Vizebürgermeisterin und Stadträtin Kathrin Gaál beim Mahnmal der Stadt Wien für die Opfer für ein freies Österreich 1934–1945, Bezirksvorsteherin Mag.a Stefanie Lamp beim Mahnmal für die Opfer der NS-Justiz und der NS-Kindereuthanasie „Am Spiegelgrund“ (Steinhof) in der Gruppe 40 und der Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Michael Kögl, beim Ehrenhain für die Februar- und Spanienkämpfer.
Datum: 1. November 2025
Uhrzeit: ab 9.00 Uhr, Beginn 9.30 Uhr
Treffpunkt: Johann-Hatzl-Platz vor dem 2. Tor des Zentralfriedhofs
Wir laden alle zum gemeinsamen Gedenken ein. (Schluss)
