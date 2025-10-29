  • 29.10.2025, 09:45:35
Gruppe Sofortmaßnahmen greift bei abgelaufener Baustelle in Wien-Neubau ein

Wien (OTS) - 

Auf Hinweis der Bezirksvorstehung Wien-Neubau griff die Gruppe Sofortmaßnahmen gestern, Dienstag, bei massiven illegalen Ablagerungen auf einer Baustelle ein. Trotz abgelaufener Baugenehmigung wurde die Baustelle eines insolventen Immobilienentwicklers mitten im Wohngebiet weiterbetrieben. Gemeinsam mit der MA 25 (Technische Ersatzmaßnahmen), MA 37 (Baupolizei), MA 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten), MA 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark), der Finanzpolizei sowie der Wiener Polizei wurde die Baustelle umfassend kontrolliert und die widerrechtlichen Ablagerungen entfernt.

Im Zuge der Räumung beseitigte die MA 48 über 11 Tonnen widerrechtlich abgelagerter Baustellenabfälle. Die MA 25 führte technische Sicherungsmaßnahmen durch und sicherte beschädigte Fenster und Zugänge der Baustelle.

Die Finanzpolizei führte vor Ort Kontrollen wegen Verdachts auf Betrug durch und stellte fünf Anzeigen wegen Lohn- und Sozialdumpings.

„Offene Baustellen, Glasscherben und Müllberge mitten im Wohngebiet stellen Sicherheitsrisiken für Anrainer*innen und Passant*innen dar. Wien ist kein rechtsfreier Raum, weshalb Verstöße nicht ohne Folgen bleiben“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Garo Chadoian, MSc
Pressesprecher, Magistratsdirektion – Gruppe Sofortmaßnahmen
Telefon: +43 1 4000 75203
E-Mail: garo.chadoian@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

