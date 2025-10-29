EY-Studie: Nachhaltigkeitsentwicklungen in Österreich rückläufig

Wien (OTS) -

Nachhaltigkeit spielt im unternehmerischen Kontext weiterhin für die große Mehrheit der heimischen Unternehmen eine Rolle – wenngleich die Bedeutung im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig ist. Während 2024 ein knappes Viertel (23 %) angab, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit das Handeln und Agieren in ihrem Unternehmen stark beeinflussen, waren es heuer nur zehn Prozent. Drei von zehn Unternehmen (28 %) sind sich einig, dass Umweltthemen nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle bei Entscheidungsprozessen spielen. Es gilt jedoch weiterhin: Je größer das Unternehmen, desto stärker der Einfluss, den Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsthemen auf die Unternehmenstätigkeit haben – 2025 trifft das sowohl auf die Unternehmensgröße nach Mitarbeitenden als auch nach dem Umsatz zu. Im Branchenvergleich ist der Stellenwert von Nachhaltigkeit in der Konsumgüterherstellung am höchsten (29 % „sehr hoch“), in der Baubranche am geringsten (5 % „sehr hoch“).

Das sind die Ergebnisse einer Umfrage der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Dafür wurden über 200 österreichische Großunternehmen aller Branchen ab 100 Mitarbeitenden von Juli bis August 2025 befragt.

„Nachhaltigkeitsthemen haben an Präsenz verloren und beschränken sich zunehmend auf einzelne Unternehmensbereiche, anstatt ganzheitlich integriert zu werden. Dabei zeigt sich ein klares Muster: Größere Unternehmen implementieren Nachhaltigkeitsstrategien deutlich konsequenter als kleinere“, kommentiert Peter Linzner, Partner bei EY denkstatt. „Nachhaltigkeit ist immer noch ein Thema, das hierarchisch von oben ausgesteuert wird – sei es durch Vorgaben der Konzernzentrale oder persönliche Überzeugungen des C-Levels“.

Die vollständigen Studienunterlagen stehen hier zur Verfügung.