QUEERTACTICS | 12.-16. November 2025 | Wien

Queertactics zeigt mutiges neues queeres Kino!

Wien (OTS) - 

Die 6. Ausgabe von QUEERTACTICS widmet sich von 12. bis 16. November 2025 queer_feministischen Lebensrealitäten und vielfältigen filmischen Ausdrucksformen. Diesjährige Spielstätten sind das Stadtkino im Künstlerhaus (Eröffnung), das Admiral Kino sowie die Breitenseer Lichtspiele (Preisverleihung Goldene Medusa). Insgesamt 15 international kuratierte Programme – nahezu ausschließlich Österreichpremieren. Neben Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen erwarten das Publikum Filmgespräche mit Gäst*innen aus dem In- und Ausland sowie eine Festivalparty bei freiem Eintritt mit Live-Performance (14.11., Flucc Wien).

Der Eröffnungsfilm BOUCHRA (Orian Barki, Meriem Bennani, IT/MA/US 2025) feiert seine Österreichpremiere am 12. November im Stadtkino im Künstlerhaus Wien. BOUCHRA erzählt von einer jungen marokkanischen Filmemacherin in New York, die als Tochter einer Einwander*innenfamilie zwischen Kunst und Identität navigiert – ein humorvolles und überraschend schonungsloses Porträt.

Programmveröffentlichung & Ticketverkauf ab 29. Oktober 2025 | www.queertactics.at

Rückfragen & Kontakt

Festivalbüro: office@queertactics.at
Dagmar Fink & Katja Wiederspahn
Pressebüro: press@queertactics.at
Madeleine Zierlinger

