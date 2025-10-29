- 29.10.2025, 09:12:02
LAVIEEN: Laserinnovation für makellose Haut bei Dr. Doris Wallentin in Wien
„LAVIEEN verbindet dermatologische Präzision mit sichtbarer Natürlichkeit – für Haut, die strahlt, ohne geschminkt zu wirken“
Ein frisches, ebenmäßiges Hautbild ohne Make-up – das wünschen sich viele Frauen und Männer. Mit dem innovativen LAVIEEN BB-Laser bietet Dr. Doris Wallentin in ihrer Wiener Ordination absolut schön eine sanfte, aber hochwirksame Methode, um die Hauttextur sichtbar zu verbessern und einen natürlichen Glow zu erzielen. Der Thulium-Laser LAVIEEN regt die Regeneration der obersten Hautschicht an, ohne das Gewebe stark zu belasten. „So erreichen wir eine nachhaltige Hauterneuerung mit minimaler Ausfallzeit“, erklärt Dr. Wallentin.
Behandelt werden können Pigmentflecken, vergrößerte Poren, feine Linien, Narben und Sonnenschäden. Nach der Behandlung zeigt sich die Haut glatt, zart und gleichmäßig – wie nach einem BB-Cream-Effekt, ganz ohne Make-up. Auf Wunsch ist es zudem durch die fraktionierte Wirkweise möglich, verschiedene Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Polynukleotide, Vitamine und Aminosäuren einzuschleusen, um den Anti-Aging-Effekt zusätzlich zu optimieren. „
LAVIEEN verbindet dermatologische Präzision mit sichtbarer Natürlichkeit – für Haut, die strahlt, ohne geschminkt zu wirken“, fasst Dr. Wallentin zusammen.
Strahlend schöne Haut mit dem LAVIEEN Laser
Erleben Sie sanfte Hauterneuerung mit dem Babyface-BB-Laser bei Dr. Doris Wallentin in Wien – für ein ebenmäßiges Hautbild, feinere Poren und einen natürlichen Glow ganz ohne Make-up.
Rückfragen & Kontakt
Dr. Doris Wallentin
absolut schön
Arztpraxis für kosmetische Eingriffe in Wien
Grinzinger Allee 3, 1190 Wien
www.wallentin.cc/
