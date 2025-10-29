  • 29.10.2025, 09:12:02
  • /
  • OTS0027

LAVIEEN: Laserinnovation für makellose Haut bei Dr. Doris Wallentin in Wien

Wien (OTS) - 

Ein frisches, ebenmäßiges Hautbild ohne Make-up – das wünschen sich viele Frauen und Männer. Mit dem innovativen LAVIEEN BB-Laser bietet Dr. Doris Wallentin in ihrer Wiener Ordination absolut schön eine sanfte, aber hochwirksame Methode, um die Hauttextur sichtbar zu verbessern und einen natürlichen Glow zu erzielen. Der Thulium-Laser LAVIEEN regt die Regeneration der obersten Hautschicht an, ohne das Gewebe stark zu belasten. „So erreichen wir eine nachhaltige Hauterneuerung mit minimaler Ausfallzeit“, erklärt Dr. Wallentin.

Behandelt werden können Pigmentflecken, vergrößerte Poren, feine Linien, Narben und Sonnenschäden. Nach der Behandlung zeigt sich die Haut glatt, zart und gleichmäßig – wie nach einem BB-Cream-Effekt, ganz ohne Make-up. Auf Wunsch ist es zudem durch die fraktionierte Wirkweise möglich, verschiedene Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Polynukleotide, Vitamine und Aminosäuren einzuschleusen, um den Anti-Aging-Effekt zusätzlich zu optimieren. „LAVIEEN verbindet dermatologische Präzision mit sichtbarer Natürlichkeit – für Haut, die strahlt, ohne geschminkt zu wirken“, fasst Dr. Wallentin zusammen.

Strahlend schöne Haut mit dem LAVIEEN Laser

Erleben Sie sanfte Hauterneuerung mit dem Babyface-BB-Laser bei Dr. Doris Wallentin in Wien – für ein ebenmäßiges Hautbild, feinere Poren und einen natürlichen Glow ganz ohne Make-up.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Doris Wallentin
absolut schön
Arztpraxis für kosmetische Eingriffe in Wien
Grinzinger Allee 3, 1190 Wien
www.wallentin.cc/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ADS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright