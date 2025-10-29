LAVIEEN: Laserinnovation für makellose Haut bei Dr. Doris Wallentin in Wien

Wien (OTS) -

Ein frisches, ebenmäßiges Hautbild ohne Make-up – das wünschen sich viele Frauen und Männer. Mit dem innovativen LAVIEEN BB-Laser bietet Dr. Doris Wallentin in ihrer Wiener Ordination absolut schön eine sanfte, aber hochwirksame Methode, um die Hauttextur sichtbar zu verbessern und einen natürlichen Glow zu erzielen. Der Thulium-Laser LAVIEEN regt die Regeneration der obersten Hautschicht an, ohne das Gewebe stark zu belasten. „So erreichen wir eine nachhaltige Hauterneuerung mit minimaler Ausfallzeit“, erklärt Dr. Wallentin.