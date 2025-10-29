Europa braucht eine neue Denkachse zwischen Infrastruktur, Verteidigung und Wasserstoff

Wiener Neustadt/München (OTS) -

Angesichts geopolitischer Spannungen und wachsender Energieabhängigkeiten fordert HUBERT WARTNER INTERNATIONAL eine neue strategische Denkachse für Europa: Die Verbindung von Infrastruktur, Verteidigungsindustrie und Wasserstofftechnologie soll die Grundlage für wirtschaftliche und sicherheitspolitische Souveränität bilden.



„Europas Stärke liegt nicht in kurzfristigen Programmen, sondern in nachhaltiger Eigenständigkeit, technologischer Kompetenz und verantwortungsvoller Führung. Dafür braucht es Persönlichkeiten, die Wandel verstehen und gestalten“, erklärt Hubert Wartner, geschäftsführender Gesellschafter von HUBERT WARTNER INTERNATIONAL.



Das Unternehmen begleitet seit über zwei Jahrzehnten internationale Mandanten aus Industrie, Infrastruktur und öffentlicher Hand bei Fragen der Führungsentwicklung, Organisationsstrategie und nachhaltigen Unternehmensgestaltung. Im Fokus steht dabei stets der Mensch als Träger von Verantwortung – nicht das System allein.



Leadership als Grundlage für Souveränität

Hubert Wartner sieht in der Kombination von Infrastruktur, Wasserstoff und Defence einen zentralen Hebel für Europas Zukunft: „Wenn Technologie, Energie und Sicherheit zusammen gedacht werden, entsteht mehr als wirtschaftlicher Fortschritt – es entsteht Stabilität. Unsere Aufgabe ist es, Führungskräfte zu identifizieren und zu entwickeln, die diesen Anspruch verkörpern.“



HUBERT WARTNER INTERNATIONAL verbindet Exzellenz in Führung und Innovation mit einer klaren europäischen Identität. Als Boutique für nachhaltige Transformation begleitet das Unternehmen von Wien, München, Berlin, Budapest und London aus jene Organisationen, die die Zukunft aktiv gestalten – verantwortungsvoll, strategisch und mit Haltung.



Die Beratungsfelder umfassen Executive Search, Leadership Management, Innovation Strategy, Consulting, Transactions und Business Excellence.

„Wir schaffen nachhaltigen Unternehmenserfolg, indem wir die besten Führungskräfte mit den entscheidenden Wachstumsfeldern verbinden“, so Hubert Wartner.