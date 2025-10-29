froots macht Investieren für unter 27-Jährige gebührenfrei

Wien (OTS) -

froots startet eine Initiative für junge Anleger:innen in Österreich: Alle im Alter von 18 bis 26 Jahren können ab sofort bis zu 10.000 Euro gebührenfrei von froots investieren lassen. Ziel ist es, den Einstieg in den Vermögensaufbau damit möglichst barrierefrei zu gestalten – gebührenfrei und ohne den üblichen Aufwand der Produktauswahl und den Stress, der damit verbunden sein kann, mit den ersten Investmententscheidungen bei Online-Brokern auf sich allein gestellt zu sein.

“Bei froots geht es um mehr als Geldanlage. Es geht darum, in Österreich einen gesellschaftlichen Unterschied zu machen. Im heutigen politischen und demographischen Umfeld in Österreich ist es für junge Menschen wichtiger denn je, selbst für die eigene Zukunft vorzusorgen. Eigenverantwortlich zu handeln, heißt aber nicht, alles selbst machen zu müssen. Die ersten 10.000 Euro sind ein wesentlicher Meilenstein. Wir möchten möglichst viele junge Menschen dabei unterstützen, ihn möglichst früh zu erreichen”, so David Mayer-Heinisch, CEO von froots.

Langfristig denken und bewusst entscheiden

Trotz digitalem Kundenportal setzt froots weiterhin stark auf persönlichen Service: „Beim langfristigen Vermögensaufbau geht es nicht um spekulative Experimente oder kurzfristige Impulsentscheidungen. Hier möchten wir mit unserem Investmentansatz und unserem Service bewusst gegensteuern. Beim langfristigen Vermögensaufbau geht es darum, eine bewusste und informierte Entscheidung für eine langfristig geeignete Strategie zu treffen und diese kontinuierlich zu verfolgen.“ so Johanna Ronay, Head of Customer Excellence bei froots.

Ein smarter Start statt Kostenfalle

Während Online-Broker an jedem Kauf und Verkauf verdienen – egal ob der Trade erfolgreich ist oder nicht – setzt froots auf echte Gebührenfreiheit: Die ersten 10.000 Euro werden vollständig gebührenfrei verwaltet, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen. Kund:innen investieren dabei in ein gemanagtes Portfolio, das professionell diversifiziert und aktiv betreut wird.

„Viele glauben, dass man als Anleger:in bei Online-Brokern, je nach Anbieter keine oder nur sehr geringe Transaktionskosten hat, doch gerade bei kleinen Trades und Sparplan-Beträgen können sich die Kosten summieren. Selbst wenn die Ordergebühren bei 0 Euro liegen, können in manchen Fällen noch intransparente Aufschläge durch Spreads dazukommen.“, sagt Mayer-Heinisch.

Fokus auf Karriere statt Investmentstress

Das Angebot richtet sich bewusst an junge Erwachsene, die sich auf Ausbildung, Studium oder Berufseinstieg konzentrieren möchten. Anstatt selbst Märkte zu beobachten und Produkte auszuwählen, übernimmt froots das Portfoliomanagement. Dabei werden die Portfolios laufend an die Lebenssituation sowie die aktuellen Marktbedingungen angepasst.

Die Wahl der passenden Strategie erfolgt bei froots entweder durch den digitalen Registrierungsprozess oder im Rahmen eines unverbindlichen und kostenlosen Informationsgesprächs.

„Gerade in jungen Jahren geht es weniger darum, ob man sechs oder acht Prozent Rendite erzielt. Wichtiger ist, regelmäßig zu sparen und die Sparrate Schritt für Schritt zu erhöhen“, so Mayer-Heinisch. „Wer jung beginnt und einen langen Anlagehorizont vor sich hat, hat den größten Hebel beim Vermögensaufbau. Mit unserem U27-Angebot wollen wir die größten Einstiegshürden nehmen und jungen Menschen ermöglichen, früh und professionell mit dem Investieren zu starten.“

Über froots

froots ist ein persönlicher Investment-Service mit Sitz in Wien. Der Investmentansatz verbindet systematisches, bewertungsorientiertes Investieren mit unabhängiger Produktauswahl und persönlichem Service. Ziel ist es, professionelle Geldanlage und langfristigen Vermögensaufbau breit zugänglich zu machen.

Weitere Informationen: https://www.froots.io/fuer-alle-unter-27

Disclaimer: Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Asset Management by froots GmbH. Kapitalanlagen bergen Risiken wie Kurs-, Liquiditäts-, Länder-, Transfer-, Bonitäts- und Verlustrisiken. Die hier genannten Informationen sind nicht als Anlageempfehlung und/oder Anlageberatung zu verstehen und können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Weitere Informationen und Risikohinweise: https://www.froots.io.