Start des zweiten Consumer Research Awards

Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang des Jahres startet der Consumer Research Award des digitalen Research Instituts Marketagent und der Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, in seine zweite Runde. Ab sofort sind wieder Einreichungen möglich – gesucht werden kreative, relevante und zukunftsweisende Forschungsdesigns, die neue Perspektiven auf gesellschaftlich und wirtschaftlich relevante Fragestellungen eröffnen.

Forschung sichtbar und zugänglich machen

Mit dem Consumer Research Award setzen das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent und der Masterstudiengang „Consumer Research & Data Driven Marketing“ der Fachhochschule Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, erneut ein Zeichen für die Demokratisierung der Marktforschung. Ziel ist es, Forschung nicht im Elfenbeinturm zu belassen, sondern innovative Ideen in die Praxis zu bringen.

„Die Resonanz auf die erste Ausgabe hat uns gezeigt, wie groß das Interesse an angewandter Konsumentenforschung ist“, sagt Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent. „ Mit der zweiten Runde möchten wir noch mehr Menschen motivieren, ihre Ideen einzubringen und damit zu zeigen, wie vielseitig und relevant moderne Marktforschung für Wirtschaft und Gesellschaft sein kann .“

Von der Idee zur Umsetzung

Der Award richtet sich erneut an Studierende, Start-ups, Unternehmen und Privatpersonen, die gesellschaftlich relevante Fragestellungen mit innovativen Forschungsmethoden bearbeiten möchten. Im Mittelpunkt stehen die drei Forschungsschwerpunkte quantitative Online-Befragungen, Online-Fokusgruppen und KI-gestützte Online-Tiefeninterviews. Einreichungen sind ab sofort bis einschließlich 25. Jänner unter consumer-research-award.at möglich.

„ Wir wollen mit dem Award Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis schlagen und eine Plattform für kreativen Wissenstransfer schaffen “, betont Julia Krall, Leiterin des Masterstudiengangs Consumer Research & Data Driven Marketing an der FH Wiener Neustadt. „Gerade in Zeiten rascher technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen brauchen wir Forschung, die zum Handeln inspiriert.“

Transparente Bewertung, praxisnahe Umsetzung

Ein unabhängiges Jury-Gremium der FH Wiener Neustadt bewertet alle Einreichungen nach den Kriterien Qualität, Relevanz, Innovationsgrad und Umsetzbarkeit. Die drei besten Forschungsdesigns werden gemeinsam mit Marketagent umgesetzt. Darüber hinaus erhalten die zehn besten Beiträge den Anerkennungspreis „Research & Art“ – einen exklusiven, signierten Kunstdruck der jungen österreichischen Künstlerin Nana Mandl. Prämiert werden die Gewinner-Projekte am 6. März 2026 im Rahmen der StartUp Night am Campus Wieselburg.

Meilensteine des Consumer Research Awards:

Start der Einreichungen: ab sofort

Ende der Einreichfrist: 25. Jänner 2026

Preisverleihung: 6. März 2026, im Rahmen der StartUp Night am Campus Wieselburg

Mit dem Consumer Research Award setzen Marketagent und die Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg ein starkes Zeichen für die Förderung von Innovation und Wissenschaft in Österreich. Alle Informationen zum Award, den Einreichbedingungen und Bewertungskriterien finden Interessierte unter consumer-research-award.at.