JTI Austria mit neuem General Manager: Nemanja Pucarevic übernimmt Führung von Österreichs größtem Tabakunternehmen

Wien (OTS) -

Mit 1. November 2025 wird Nemanja Pucarevic (40) zum General Manager von JTI Austria GmbH / Austria Tabak GmbH berufen und übernimmt damit die Führung von Österreichs größtem Tabakunternehmen. Zur JTI-Gruppe in Österreich zählen auch der führende Branchengroßhändler TOB in Niederösterreich sowie das Umweltanalytiklabor ÖKOLAB und der High-Tech Entwicklungs-Hub in Wien, einer von weltweit acht Forschungs- und Entwicklungsstandorten des JTI-Konzerns.

Der gebürtige Serbe Nemanja Pucarevic begann seine Karriere bei JTI im Adriatica-Cluster im Jahr 2009. Als Teilnehmer eines Trainee-Programms war er zuerst in unterschiedlichen Finance-Positionen tätig, die ihn unter anderem auch in die JTI-Zentrale in Genf sowie zum Mutterkonzern JT nach Tokio brachten. Von 2012 bis 2015 arbeitete er in unterschiedlichen Marketing-Funktionen im JTI-Headquarters in Genf.

Im Jahr 2015 wechselte Pucarevic in den Bereich Corporate Strategy, der sich auf die strategische Weiterentwicklung und das Heben von Wachstumspotenzialen des Konzerns fokussiert. 2017 führte ihn seine Laufbahn in die Ukraine, wo er zunächst die Abteilung Business Decision Support und anschließend die Marketingabteilung leitete. Seit März 2021 verantwortete Nemanja Pucarevic die Marketingleitung für den Adriatica-Cluster mit Sitz in Belgrad.

Pucarevic hält einen Executive MBA mit Spezialisierung auf Strategisches Marketing von der Universität Genf.

„JTI Austria ist das größte Tabakunternehmen in Österreich und hat die längste Tradition und Geschichte der gesamten JTI-Gruppe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinem erfahrenen, hochmotivierten Team und auf die Herausforderungen sowie die Chancen, die der dynamische österreichische Markt aktuell bietet.“

Nemanja Pucarevic tritt die Nachfolge von Ross Hennessy an, der als Vice President Global Talent Management & Diversity, Equity & Inclusion ins JTI-Headquarters nach Genf berufen wurde. Nach rund 3,5 erfolgreichen Jahren als General Manager für den österreichischen Markt wird er für die globale Personalstrategie sowie die nachhaltige Implementierung von Diversity, Equity & Inclusion -Maßnahmen im Konzern verantwortlich zeichnen.

