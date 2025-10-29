  • 29.10.2025, 08:44:02
ÖAMTC: Lange Staus im Wiener Frühverkehr

Mehrere Unfälle sorgten für Behinderungen

Wien (OTS) - 

Lange Staus im Frühverkehr führten laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen zu massiven Verzögerungen. Ein Unfall auf der Südost Tangente (A23) in Höhe Praterbrücke in Fahrtrichtung Kagran hatte einen über zehn Kilometer langen Stau ab dem Knoten Inzersdorf zur Folge. Wenig besser die Situation in der Gegenrichtung. Nach einer Sperre von Hirschstettner und Stadlauer Tunnel ging es ab der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) bis zum Knoten Kaisermühlen nur äußerst langsam voran. Auf der Ost Autobahn (A4) verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen ab dem Knoten Schwechat abschnittsweise Stau Richtung Wien.

Informationen rund um aktuelle Staus: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

