Herausragend! Laverana gewinnt Sustainable Beauty Award Europe 2025

Die Laverana GmbH & Co. KG wurde am 22. Oktober 2025 im Rahmen des European Cosmetic Summit in Paris mit dem Sustainable Beauty Award Europe 2025 in der Kategorie "Pioneer" ausgezeichnet. Die von ecovia intelligence seit 2013 vergebene Auszeichnung würdigt Unternehmen der Beautybranche, die innovative Ansätze zur Förderung von Nachhaltigkeit entwickeln und konsequent vorantreiben. Laverana überzeugte die Jury durch wissenschaftliche Exzellenz in der Naturkosmetik-Entwicklung, ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept sowie ihre Rolle als Pionier der Branche.

Das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in der Region Hannover stellt seit über 35 Jahren ausschließlich zertifizierte Naturkosmetik her und folgt dabei konsequent eigenen Grundsätzen in den Transformationsfeldern Wissenschaft, Natur und Ressourcen.

Ja zu einer gesunden Umwelt als Quelle guter Inhaltsstoffe

Die Natur ist Ursprung und Inspiration für alle lavera Produkte. Nur eine gesunde Umwelt sichert hochwertige Rohstoffe und eine lebenswerte Zukunft – diesem Prinzip folgt Laverana bereits heute: CO₂-Emissionen werden durch umfangreiche Maßnahmen im Betrieb und bei der Wahl nachhaltiger Verpackungen eingespart. Die eigene Photovoltaik-Großanlage am Standort Bantorf erzeugt 20 Prozent der benötigten Energie selbst – das Unternehmen nutzt zu 100 Prozent Ökostrom.

Mit dem lavera Waldprojekt (WWW.LAVERA.DE/WALD) treibt Laverana den Umweltschutz weiter voran: Wälder werden aufgeforstet, ökologisch wertvolle Flächen bewahrt – möglichst in Climate Action Events gemeinsam mit jungen Menschen – sowie Umweltbildung und Forschungsprojekte gefördert. Parallel arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, Produktionsabfall und Wasserverbrauch zu reduzieren und den Anteil recycelbarer Materialien zu erhöhen.

Ja zu innovativer Forschung und Entwicklung

Laverana denkt Natur kontinuierlich neu. Durch intensive Grundlagenforschung und die Entwicklung spezieller Herstellungsverfahren entstehen innovative Produkte, in denen sich die volle Kraft natürlicher Inhaltsstoffe entfaltet. Das Ergebnis: Pflegekonzepte mit hochwertigen natürlichen Wirkstoffen, optimaler Hautverträglichkeit und zahlreiche Marktpremieren im Bereich Naturkosmetik.

Das Forscherteam verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Nach dem Prinzip "weniger ist mehr" verzichtet lavera bewusst auf Parabene, Silikone und künstliche Duftstoffe. Stattdessen setzt das Unternehmen auf natürliche, besonders hautschonende Inhaltsstoffe. Dieser Verzicht wird zum Mehrwert für Haut und Umwelt – denn auch die biologische Abbaubarkeit spielt bei der Rohstoffauswahl eine zentrale Rolle.

Ja zu 100 Prozent Naturkosmetik

Laverana vertraut auf die Intelligenz und Kraft der Natur. Alle Produkte entsprechen zu 100 Prozent den Richtlinien zertifizierter Naturkosmetik und werden vorwiegend aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt – bevorzugt aus kontrolliert biologischem und nachhaltigem Anbau. Für Laverana eine Selbstverständlichkeit. Für Kunden weltweit das Versprechen höchster Ansprüche an Wirksamkeit und Verträglichkeit – ganz im Sinne von Umwelt und Nachhaltigkeit.

Dies belegt unter anderem das NATRUE-Label, vergeben von dem internationalen Verband und Standard für echte Naturkosmetik, den Laverana mitbegründet hat, um die höchsten Standards zu bewahren und für Verbraucher weltweit zu sichern.

Ja zu einem einfachen Zugang zu natürlicher Pflege für alle

Hochwertige Naturkosmetik sollte für jeden Menschen zugänglich sein. Laverana entwickelt Produkte für alle Hauttypen, jedes Alter und jedes Geschlecht – zu angemessenen Preisen und für echte Bedürfnisse. Die Marke lavera steht für exklusive Pflege, die niemanden ausschließt, sondern überall dort präsent ist, wo sich auch natürliche Schönheit findet: im echten Leben.

Der Name ist Programm: lavera leitet sich vom lateinischen "verum" ab – das Wahre. Laverana ist eine Zusammensetzung aus lavera und "na" für Naturkosmetik. So trägt das Unternehmen sein Bekenntnis zu natürlicher Pflege bereits im Namen. Und seine gelebte Überzeugung: Pflege soll effektiv, natürlich und für alle erschwinglich sein. Denn Schönheit ist für alle da.

Sabine Kästner, Bereich Unternehmen und Nachhaltigkeit bei Laverana: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung in der Kategorie Pioneer, mit der unser konsequent nachhaltiges Engagement sowie unsere wissenschaftliche Leistung international gewürdigt werden. Uns reichte es noch nie, einfach nur Naturkosmetik herzustellen. Unser Pioniergeist ist heute so präsent wie im Gründungsjahr 1987 – ebenso unser holistischer Ansatz für Mensch, Natur und Gesellschaft. Diese Auszeichnung würdigt unseren Anspruch, Nachhaltigkeit ganzheitlich zu leben und immer wieder neue Maßstäbe in der Branche zu setzen – genauso wie jeden Mitarbeiter, der täglich dazu beiträgt. Wir arbeiten jeden Tag mit der Natur, unsere Kosmetik wirkt mit der Kraft der Natur, und wir wollen die Natur gleichzeitig schützen und bewahren."

Über Laverana. lavera. Naturkosmetik und Forschung

Die Laverana GmbH & Co. KG wurde 1987 von Thomas Haase gegründet und hat ihren Sitz in der Region Hannover. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt zertifizierte Naturkosmetik. Mit über 1.000 positiven Bewertungen in der Fachzeitschrift ÖKO-TEST und als Mitbegründer des NATRUE-Labels gehört Laverana mit der Marke lavera zu den führenden Naturkosmetikherstellern in Europa.

