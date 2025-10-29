70. Generalversammlung der Deutschen Handelskammer in Österreich - Jubiläum und Neuwahlen im Palais Ferstel

Wien (OTS) -

Die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) lädt am Donnerstag, den 6. November 2025, zur 70. Generalversammlung ins Palais Ferstel in Wien. Neben den turnusmäßigen Neuwahlen feiert die Kammer zugleich ihr 70-jähriges Jubiläum seit der Wiedergründung im Jahr 1955.

DHK Präsident und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch kandidiert für eine weitere Amtszeit. Im Rahmen der Versammlung werden auch langjährige Mitgliedsunternehmen und Institutionen für ihre Verbundenheit mit der DHK geehrt.

Den feierlichen Höhepunkt des Abends bildet die Festveranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum. Nach Grußworten von Vito Cecere, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich, und einer Grußbotschaft von Helena Melnikov, Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer, hält Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, die Festrede.

Hanke betonte im Vorfeld, dass er es sich als Standortminister zum Ziel gesetzt habe, Österreich mit gezielten Investitionen in Innovation, Forschung und Mobilitätswende zukunftsfit zu machen und den Alltag der Menschen durch eine verlässliche Infrastruktur zu erleichtern.

Durch das Programm führt Kathrin Gulnerits, Chefredakteurin des Magazins News. Der Festabend im historischen Ambiente des Palais Ferstel klingt mit musikalischen Beiträgen des Serenadenensemble der Sächsischen Bläserphilharmonie und einem Empfang im Zeichen deutsch-österreichischer Wirtschaftsbeziehungen aus.