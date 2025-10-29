Wien (OTS) -

Im Rahmen der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) laden wir Sie herzlich zum Media-Talk »Kollege KI – Chance oder Risiko?« ein.

Termin: Donnerstag, 13. November 2025, 12.00–12.45 Uhr

Ort: Tagungszentrum Schönbrunn, Wien

Format: Hybrid – der Link zur Online-Teilnahme wird rechtzeitig bekanntgegeben

Motto der Jahrestagung: »Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine«

Im Media-Talk geben die Leiter:innen der fünf Säulen der ÖGARI – Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin – kompakte Einblicke in aktuelle KI-Anwendungen und zeigen anhand konkreter Beispiele, Zahlen und Fakten, wie sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Medizin bereits heute gestaltet.

Es Informieren:

Prim. PD Dr. Michael Zink

Assoc.-Prof.in PDin Dr.in Eva Schaden

Prim. PD Dr. Johann Knotzer

Univ.-Prof.in Dr.in Judith Martini

Priv.-Doz. Dr. Martin Dünser

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme – vor Ort oder online – und bitten um Anmeldung.