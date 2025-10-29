- 29.10.2025, 08:00:36
ÖGARI Media-Talk: Kollege KI – Chance oder Risiko?
Beispiele, Zahlen und Fakten zum Zusammenspiel Mensch und Maschine in der Medizin
Im Rahmen der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) laden wir Sie herzlich zum Media-Talk »Kollege KI – Chance oder Risiko?« ein.
Termin: Donnerstag, 13. November 2025, 12.00–12.45 Uhr
Ort: Tagungszentrum Schönbrunn, Wien
Format: Hybrid – der Link zur Online-Teilnahme wird rechtzeitig bekanntgegeben
Motto der Jahrestagung: »Im Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine«
Im Media-Talk geben die Leiter:innen der fünf Säulen der ÖGARI – Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-, Schmerz- und Palliativmedizin – kompakte Einblicke in aktuelle KI-Anwendungen und zeigen anhand konkreter Beispiele, Zahlen und Fakten, wie sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in der Medizin bereits heute gestaltet.
Es Informieren:
Prim. PD Dr. Michael Zink
Assoc.-Prof.in PDin Dr.in Eva Schaden
Prim. PD Dr. Johann Knotzer
Univ.-Prof.in Dr.in Judith Martini
Priv.-Doz. Dr. Martin Dünser
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme – vor Ort oder online – und bitten um Anmeldung.
Rückfragen & Kontakt
Fischill PR
Dr. Britta Fischill
Telefon: +43 676 3039699
E-Mail: britta@fischill.at
