  • 29.10.2025, 08:00:32
  • /
  • OTS0004

AUGE/UG: Stopp des Pflegeraubs. Gegen Kürzungspläne der Salzburger Landesregierung

AUGE/UG warnt vor Präzedenzfall und ruft zur Demonstration am 05. November auf

Wien (OTS) - 

Die AUGE/UG lehnt den Beschluss der Salzburger Landesregierung, den finanzierten Pflege- und Betreuungsbonus zu streichen, aufs Schärfste ab. Diese Vorgehensweise ist ein direkter Angriff auf die Einkommen von tausenden Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitsbereich, die mit Gehaltseinbußen von bis zu 2.000 Euro pro Jahr konfrontiert sind.

Salzburg könnte hier einen negativen Präzedenzfall schaffen. Es ist zu erwarten, dass andere Bundesländer diesem Beispiel folgen werden.

Es wäre ein untragbarer Zustand, wenn die Landesregierung die vom Bund zweckgewidmeten Mittel (mindestens bis Ende 2028) einbehält, um sie für andere Budgetposten zu verwenden. Diese Kürzungspläne verschärfen die bereits angespannte Situation (Personalmangel, lehrstehende Heimplätze) und gefährden die gesamte soziale Infrastruktur.

Aufruf zur Demonstration: Gemeinsam gegen die Kürzungspläne!

Die AUGE/UG ruft alle Beschäftigten und solidarischen Bürger:innen auf, sich dem Protest anzuschließen und ein starkes Zeichen gegen diese unsoziale Politik zu setzen:

Thema: Gute Arbeit – Faires Einkommen! Anerkennung und Respekt für Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe!

Datum: Mittwoch, 05. November 2025
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Start: Parkhotel Brunauer. Elisabethstraße 45A
Salzburg

Die AUGE/UG unterstützt vollinhaltlich die Petition "Stopp den Pflegeraub", um den politischen Druck zu maximieren. Online-Unterzeichnung: www.oegb.at/pflegeraub

Rückfragen & Kontakt

AUGE/UG - Alternative, Grüne und Unabhängige Gewerkschafter*innen
E-Mail: office@auge.or.at
Website: https://www.auge.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AGG

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright