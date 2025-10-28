FPÖ-Landbauer: „Schubumkehr in Asylpolitik – Zielvorgabe muss Null sein“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die aktuellen ÖIF-Zahlen für Österreich und die Bundesländer belegen nur, wovor wir Freiheitliche schon seit Jahren in aller Deutlichkeit warnen. Während Politiker der Einheitspartei, die sich heute alle aus ihrer Verantwortung stehlen, im Jahr 2015 am Bahnhof geklatscht und uns Aufschwung versprochen haben, sehen wir heute die dramatischen Ergebnisse: Verschärfung des Fachkräftemangels, gezielte Einwanderung ins Sozialsystem, wobei Wien der Asylmagnet schlechthin ist, mangelnde bis keine Integration und schlechte Deutschkenntnisse von Migranten in Schulen. Dazu kommen Ausländerkriminalität und schwindende Sicherheit für Frauen und Kinder durch kulturfremde Zuwanderer mit einem Frauenbild, das mit unseren Werten nicht vereinbar ist“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einen aktuellen „Krone-Artikel“.

„Die Willkommenskultur ist gescheitert, doch die Verantwortlichen für dieses Chaos machen einfach weiter wie bisher. Die Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt, der ÖVP-Innenminister feiert sich für Einzel-Abschiebungen, während immer noch Tausende Zuwanderer ins Land strömen. Es braucht eine komplette Schubumkehr in der Asylfrage, mit der klaren Zielvorgabe Null. Doch das wird es erst unter einem Volkskanzler Herbert Kickl spielen. Das hat die Bevölkerung längst durchschaut. Da nützen auch die ganzen Märchenstunden der Regierung nichts“, so Landbauer weiter und schließt mit einem Verweis auf NÖ: „In Niederösterreich haben wir Freiheitliche mit der Neuordnung der Asylfrage begonnen – Sachleistungen statt Bargeld, zusätzliche Meldepflicht für Asylwerber, Entzug der Grundversorgung bei Missbrauch und Strafen für Integrationsverweigerer. Wir fahren den schärfsten Asylkurs und schützen die eigene Bevölkerung. Denn für uns haben die eigenen Landsleute immer Vorrang.“