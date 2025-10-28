Jugend Eine Welt-Botschafterin Chris Lohner: „Bitte spenden Sie für die Hurrikan-Opfer auf Jamaika!“

Wien (OTS) -

„Jamaika ist zwar weit weg, aber für mich ganz nah. Es ist meine zweite Heimat. Bitte helfen Sie den Menschen auf Jamaika, denen in den nächsten Stunden womöglich alles genommen wird!“ Mit dieser emotionalen Botschaft bittet Chris Lohner, ehrenamtliche Botschafterin der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, um Spenden für die Hurrikan-Opfer auf Jamaika.

Große Sorge bei Lohner

Hurrikan „Melissa“, der die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht hat, traf am Dienstag-Vormittag Ortszeit mit einer Windgeschwindigkeit von rund 300 Kilometern pro Stunde auf die Karibik-Insel. „Melissa“ dürfte somit laut Meteorologen der stärkste Hurrikan sein, der Jamaika seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1851 je erreicht hat. „Meine Sorge ist riesengroß. Die Menschen sind auf der Insel gefangen und können vor dem Hurrikan nicht flüchten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich in ihren Häusern zu verbarrikadieren und auf den Hurrikan zu warten. Ich bin in Gedanken bei den Menschen in meiner zweiten Heimat.“

„Dürfen Menschen nicht im Stich lassen“

Chris Lohner hat eine ganz besondere Beziehung zu Jamaika. Die ehrenamtliche Botschafterin von Jugend Eine Welt lebte 15 Jahre lang mit dem aus Jamaika stammenden Tennisspieler und Reggae-Sänger Lance Lumsden zusammen. Seit 40 Jahren besucht sie jährlich ihre zweite Heimat, das letzte Mal im Mai 2025. Ihren 80. Geburtstag feierte sie ebenfalls auf der Karibik-Insel. Mit Jamaika verbindet die bekannte Moderatorin, Schauspielerin und Bestseller-Autorin somit sehr viel. Zahlreiche langjährige Freundinnen und Freunde leben auf der Insel, die nun von dem verheerenden Hurrikan heimgesucht wird. „Bitte helfen Sie den Menschen auf Jamaika mit Ihrer Spende. Noch nie zuvor ist ein Wirbelsturm mit dieser enormen Stärke auf meine Herzensinsel getroffen. Wird dürfen die notleidenden Menschen jetzt nicht im Stich lassen. Sie wissen ja, Hilfe ist rückbezüglich und wärmt das Herz!“

Chris Lohner und Jugend Eine Welt bitten dringend um Spenden für die Hurrikan-Opfer auf Jamaika.

Jugend Eine Welt

Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000

Kennwort: Nothilfe

BIC: RZTIAT22

Raiffeisen Landesbank Tirol

Onlinespenden: www.jugendeinewelt.at/spenden

Spenden sind steuerlich absetzbar!

Infos: www.jugendeinewelt.at