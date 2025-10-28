  • 28.10.2025, 17:48:02
  • /
  • OTS0101

Schwerer Hurrikan trifft Jamaika und Haiti – Caritas ruft zu Spenden auf

1,5 Millionen Menschen sind durch den schweren Hurrikan betroffen. Caritas Österreich warnt vor dramatischer Zuspitzung der humanitären Lage und ruft zu Spenden auf.

Österreich (OTS) - 

Hurrikan Melissa hat sich rasant verstärkt und bedroht Jamaika sowie den Süden Haitis mit extremen Niederschlägen, Sturmfluten, Erdrutschen und massiven Windschäden. Behörden in Jamaika haben landesweit Schutzunterkünfte geöffnet, Evakuierungen in besonders gefährdeten Zonen sind im veranlasst. Für beide Länder werden katastrophale Auswirkungen erwartet.

Die lokale Caritas Partnerorganisation koordiniert bereits erste Hilfsmaßnahmen, um den akuten Bedarf zu erheben. Besonders dringend benötigt werden bereits jetzt sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung und Notunterkünfte.

„Die Region wird immer wieder von schweren Umweltkatastrophen getroffen. Unsere lokalen Partner kennen das Gebiet, die Menschen und die Herausforderungen. Diese Nähe ist entscheidend, um schnell und zielgerichtet helfen zu können“, betont Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich.

„Die Katastrophe trifft Menschen, die ohnehin schon wenig haben. Die Menschen brauchen jetzt schnell internationale Solidarität und Hilfe! Der Hurrikan verstärkt das Leid in dieser von schweren Umweltkatastrophen gebeutelten Region“, warnt Bodmann weiter.

Caritas Österreich ruft dringend zu Spenden auf, um die betroffenen Menschen zu unterstützen. Die Hilfe kommt unmittelbar an – über bewährte Partnerstrukturen in einem Land, das ohne internationale Unterstützung die Krise nicht bewältigen kann.

Spendenkonto:
Caritas Österreich
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: „Hurrikan Melissa“
https://www.caritas.at/hurrikan-melissa

Rückfragen & Kontakt

Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA
Telefon: +43676 7804589
E-Mail: melanie.wenger-rami@caritas-austria.at
caritas.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OCZ

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright