Schwerer Hurrikan trifft Jamaika und Haiti – Caritas ruft zu Spenden auf

Hurrikan Melissa hat sich rasant verstärkt und bedroht Jamaika sowie den Süden Haitis mit extremen Niederschlägen, Sturmfluten, Erdrutschen und massiven Windschäden. Behörden in Jamaika haben landesweit Schutzunterkünfte geöffnet, Evakuierungen in besonders gefährdeten Zonen sind im veranlasst. Für beide Länder werden katastrophale Auswirkungen erwartet.

Die lokale Caritas Partnerorganisation koordiniert bereits erste Hilfsmaßnahmen, um den akuten Bedarf zu erheben. Besonders dringend benötigt werden bereits jetzt sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung und Notunterkünfte.

„Die Region wird immer wieder von schweren Umweltkatastrophen getroffen. Unsere lokalen Partner kennen das Gebiet, die Menschen und die Herausforderungen. Diese Nähe ist entscheidend, um schnell und zielgerichtet helfen zu können“, betont Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich.

„Die Katastrophe trifft Menschen, die ohnehin schon wenig haben. Die Menschen brauchen jetzt schnell internationale Solidarität und Hilfe! Der Hurrikan verstärkt das Leid in dieser von schweren Umweltkatastrophen gebeutelten Region“, warnt Bodmann weiter.

Caritas Österreich ruft dringend zu Spenden auf, um die betroffenen Menschen zu unterstützen. Die Hilfe kommt unmittelbar an – über bewährte Partnerstrukturen in einem Land, das ohne internationale Unterstützung die Krise nicht bewältigen kann.

Spendenkonto:

Caritas Österreich

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Kennwort: „Hurrikan Melissa“

https://www.caritas.at/hurrikan-melissa