Rotes Kreuz zu Hurrikan „Melissa“: Millionen Menschen in Not – helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende!
Hurrikan der höchsten Stufe trifft Jamaika, 1,5 Millionen Menschen betroffen. Rotkreuz-Präsident Schöpfer: „Sturm wird weiter wüten, Betroffenenzahl steigen. Jede Spende hilft!“
Mit Windböen von mehr als 300 Kilometern pro Stunde gilt Hurrikan „Melissa“ als der stärkste Sturm, der Jamaika in diesem Jahrhundert bisher traf. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind direkt betroffen.
Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes: „Das volle Ausmaß der Zerstörungen ist jetzt noch nicht absehbar. Klar ist jedenfalls, dass viele Menschen alles verlieren. Darunter Familien, die sich noch immer von den Folgen des Hurrikans Beryl vor 16 Monaten erholen. Rasche Unterstützung ist nun gefragt, um weiteres Leid zu verhindern. Zeigen wir jetzt Menschlichkeit, helfen wir den betroffenen Menschen mit einer Spende!“
Rotkreuz-Hilfe vor Tagen angelaufen
Schon seit vergangener Woche sind die Rotkreuz-Teams in der Karibik und Lateinamerika in höchster Alarmbereitschaft und im Einsatz: Allein in Jamaika haben 400 freiwillige Mitarbeiter:innen bei Evakuierungen unterstützt und wichtige Hilfsgüter – sauberes Trinkwasser, Decken, Material für Notunterkünfte, Hygienesets – in den Rotkreuz-Zweigstellen gelagert. Rund 880 Notunterkünfte wurden vorab für Menschen aus den am stärksten betroffenen Gebieten in Jamaika eingerichtet. Hunderte Mitarbeiter:innen stehen bereit, um Erste Hilfe zu leisten.
Neben den lokalen Teams wurde das globale Rotkreuz-Netzwerk aktiviert. Der Katastrophenhilfefonds der IFRC hat 80.000 Schweizer Franken bereitgestellt, um diese frühzeitigen Maßnahmen zu unterstützen.
Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:
Österreichisches Rotes Kreuz
IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144
BIC: GIBAATWWXXX
Erste Bank: BLZ 20.111
Kennwort: Unwetter Karibik
Oder online unter wir.roteskreuz.at/hurrikan-melissa
