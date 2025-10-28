Rotes Kreuz zu Hurrikan „Melissa“: Millionen Menschen in Not – helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende!

Wien (OTS) -

Mit Windböen von mehr als 300 Kilometern pro Stunde gilt Hurrikan „Melissa“ als der stärkste Sturm, der Jamaika in diesem Jahrhundert bisher traf. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind direkt betroffen.

Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes: „Das volle Ausmaß der Zerstörungen ist jetzt noch nicht absehbar. Klar ist jedenfalls, dass viele Menschen alles verlieren. Darunter Familien, die sich noch immer von den Folgen des Hurrikans Beryl vor 16 Monaten erholen. Rasche Unterstützung ist nun gefragt, um weiteres Leid zu verhindern. Zeigen wir jetzt Menschlichkeit, helfen wir den betroffenen Menschen mit einer Spende!“

Rotkreuz-Hilfe vor Tagen angelaufen

Schon seit vergangener Woche sind die Rotkreuz-Teams in der Karibik und Lateinamerika in höchster Alarmbereitschaft und im Einsatz: Allein in Jamaika haben 400 freiwillige Mitarbeiter:innen bei Evakuierungen unterstützt und wichtige Hilfsgüter – sauberes Trinkwasser, Decken, Material für Notunterkünfte, Hygienesets – in den Rotkreuz-Zweigstellen gelagert. Rund 880 Notunterkünfte wurden vorab für Menschen aus den am stärksten betroffenen Gebieten in Jamaika eingerichtet. Hunderte Mitarbeiter:innen stehen bereit, um Erste Hilfe zu leisten.

Neben den lokalen Teams wurde das globale Rotkreuz-Netzwerk aktiviert. Der Katastrophenhilfefonds der IFRC hat 80.000 Schweizer Franken bereitgestellt, um diese frühzeitigen Maßnahmen zu unterstützen.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ 20.111

Kennwort: Unwetter Karibik

Oder online unter wir.roteskreuz.at/hurrikan-melissa

