„Pro & Contra“ morgen LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN: Donald Trump – Friedensbringer oder Faschist?

Wien (OTS) -

Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten vor einem Jahr hält Donald Trump die Welt in Atem. Seinen größten Erfolg konnte er bislang in der Außenpolitik mit dem Waffenstillstand im Gaza-Krieg feiern. Doch das von ihm angekündigte Ende von Russlands Krieg gegen die Ukraine lässt weiter auf sich warten. Denn gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fährt Trump laut Experten einen Schlingerkurs. Innenpolitisch setzt Trump hingegen mit dem Einsatz von Nationalgarde und Einwanderungsbehörde auf volle Härte. Seine Kritiker warnen vor dem Umbau der USA zum autoritären Staat.

Sorgt Trump für mehr Sicherheit oder Unsicherheit in der Welt? Wie gefährdet ist die US-Demokratie? Und was kann Europa dem Trumpismus entgegensetzen?

Diese und andere Fragen diskutieren George Weinberg, Sandra Navidi, Helmut Brandstätter und Thomas Eppinger am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 bei Moderator Thomas Mohr im „Pro und Contra“-Studio. Im Interview ist Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton zu hören.

Gäste:

George Weinberg, Vorsitzender Republicans Overseas

Sandra Navidi, US-Expertin und Unternehmerin

Helmut Brandstätter, EU-Abgeordneter, NEOS

Thomas Eppinger, Publizist

Im Interview: John Bolton, Trumps ehemaliger Sicherheitsberater

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 29. Oktober 2025

20:15 Uhr live auf PULS 24

22:35 Uhr auf PULS 4