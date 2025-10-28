  • 28.10.2025, 16:43:32
  • /
  • OTS0098

„Pro & Contra“ morgen LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN: Donald Trump – Friedensbringer oder Faschist?

Es diskutieren Sandra Navidi, Helmut Brandstätter, George Weinberg & Thomas Eppinger über Trumps Regierungsstil per Dekret & die Chancen auf einen Friedensdeal mit Wladimir Putin.

Wien (OTS) - 

Seit seiner Wahl zum US-Präsidenten vor einem Jahr hält Donald Trump die Welt in Atem. Seinen größten Erfolg konnte er bislang in der Außenpolitik mit dem Waffenstillstand im Gaza-Krieg feiern. Doch das von ihm angekündigte Ende von Russlands Krieg gegen die Ukraine lässt weiter auf sich warten. Denn gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fährt Trump laut Experten einen Schlingerkurs. Innenpolitisch setzt Trump hingegen mit dem Einsatz von Nationalgarde und Einwanderungsbehörde auf volle Härte. Seine Kritiker warnen vor dem Umbau der USA zum autoritären Staat.

Sorgt Trump für mehr Sicherheit oder Unsicherheit in der Welt? Wie gefährdet ist die US-Demokratie? Und was kann Europa dem Trumpismus entgegensetzen?

Diese und andere Fragen diskutieren George Weinberg, Sandra Navidi, Helmut Brandstätter und Thomas Eppinger am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 bei Moderator Thomas Mohr im „Pro und Contra“-Studio. Im Interview ist Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton zu hören.

Gäste:
George Weinberg, Vorsitzender Republicans Overseas
Sandra Navidi, US-Expertin und Unternehmerin
Helmut Brandstätter, EU-Abgeordneter, NEOS
Thomas Eppinger, Publizist

Im Interview: John Bolton, Trumps ehemaliger Sicherheitsberater

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 29. Oktober 2025
20:15 Uhr live auf PULS 24
22:35 Uhr auf PULS 4

Rückfragen & Kontakt

ProsiebenSat.1 PULS 4
Samira Pichler
E-Mail: samira.pichler@prosiebensat1puls4.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright