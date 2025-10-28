Camunda als "Visionary" im 2025 Gartner® Magic Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies ausgezeichnet

Berlin (OTS) -

Camunda, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen im Bereich agentenbasierte Automatisierung, wurde von Gartner im 2025 Magic Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) als "Visionary" positioniert. Die Bewertung basiert auf spezifischen Kriterien, die "Completeness of Vision" und "Ability to Execute" des Unternehmens analysieren.

"Wir sind überzeugt, dass die Einordnung als Visionary im Gartner® Magic Quadrant (TM) für Business Orchestration and Automation Technologies (BOAT) unsere Vision für agentenbasierte Automatisierung weiter untermauert", sagt Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda. "Mit Camunda integrieren Unternehmen Agenten in ihre End-to-End-Geschäftsprozesse und erhalten die Koordination, Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit, die für einen messbaren ROI erforderlich sind."

Camunda ermöglicht es Unternehmen, über isolierte, auf einzelne Aufgaben fokussierte Agenten hinauszugehen und mehrere Agenten, Automatisierungstools, Legacy-Systeme und Menschen über End-to-End-Prozesse hinweg zu orchestrieren. Camundas einzigartiger BPMN-basierter Ansatz für agentenbasierte Orchestrierung verbindet deterministische Steuerung mit KI-getriebener Entscheidungsfindung und ermöglicht anspruchsvolle Multi-Agenten-Koordination über Protokolle wie MCP und A2A - während die Workflow-Engine Zeebe geschäftskritische Prozesse skalierbar am Laufen hält.

Ein Gartner Magic Quadrant bündelt Forschung zu einem spezifischen Markt und bietet einen umfassenden Überblick über die relativen Positionen der Marktteilnehmer. Anbieter werden in vier Quadranten eingeordnet: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Magic Quadrants helfen dabei, sich schnell über konkurrierende Technologieanbieter und deren Fähigkeit zu informieren, heutige und zukünftige Anforderungen von Endanwendern zu erfüllen.

Über Gartner

Gartner befürwortet keinen in den Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, kein Produkt und keinen Service und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder besonderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen spiegeln die Meinungen der Gartner-Forschungsorganisation wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner lehnt in Bezug auf diese Forschung sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Gartner, Inc. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und international; MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke der Gartner, Inc. und/oder ihrer verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Camunda

Camunda ist führend im Bereich der agentenbasierten Automatisierung für Unternehmen und koordiniert komplexe Geschäftsprozesse, einschließlich hochwertiger Wissensarbeit, über Agenten, Menschen und Systeme hinweg. Durch die Entwicklung produktionsreifer Agenten der Enterprise-Klasse mit integrierter Governance liefert Camunda einzigartige, vertrauenswürdige KI-Agenten für geschäftskritische Prozesse. Über 700 führende Innovatoren wie Atlassian, ING und Vodafone vertrauen auf Camunda, um die Amortisationszeit von Monaten auf Tage zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Sind Sie bereit, ein AI-first-Unternehmen zu werden? Besuchen Sie uns hier: camunda.com